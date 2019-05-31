Кроме медалей липецкие дзюдоисты завоевали путевки на главные соревнования страны

Чемпионат ЦФО принес нашим борцам две медали.

Чемпионат ЦФО по дзюдо в Твери принес Липецкой области две медали: «золото» Анжелы Алексанян в женской весовой категории 48 кг и «бронзу» Максима Щеглова в весе до 90 кг у мужчин.

Алексанян на тверском татами выиграла 4 схватки. В самой легкой весовой категории у женщин собрались всего 7 спортсменок, которых разбили на две подгруппы. На групповой стадии Анжела победила подмосковных спортсменок Марию Братищеву и Ирину Якушеву, причем последнюю – досрочно.

Затем в полуфинале наша девушка не оставила шансов Марине Яндиевой из Орла, а в финале победила еще одну соперницу из Московской области Анастасию Сонину. Итог – заслуженная медаль высшей пробы.

Щеглов начал турнир с победы над Ильей Финогеевым из Курска, но во второй схватке уступил будущему победителю турнира Владимиру Сечину из Курска. Наш борец переместился в так называемую утешительную сетку турнира, где одержал три победы над соперниками из Московской, Тульской и Белгородской областей.

«Золото» досталось Сечину, «серебро» - Павлу Садковому из Воронежа. А «бронзу» разделили наш Щеглов и Антон Мамонтов из Брянска.

Призеры соревнований проходили отбор в финальную часть чемпионата России с 6 по 9 сентября в Назрани. И Алексанян, и Щеглов обеспечили себе участие в главных соревнованиях страны. Подготовили спортсменов наставники ОК СШОР – соответственно Вячеслав Лупоносов и Владимир Смирнов.