Общество
38 минут назад
Сорняки в центре Липецка не выкашивали специально
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В социальных сетях жители Липецка подняли волну возмущения – центр города зарос сорняками.
Действительно, общественное пространство у Комсомольского пруда поросло сурепкой и прочими сорными травами.
Так выглядит газон после покоса за остановкой "Площадь Революции".
Такая же ситуация наблюдается у театра имени Льва Толстого, где ранее из плитки был выложен герб Липецка.
У театра Толстого выросла даже полынь
Как оказалось, сорняки не выкашивали специально. Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на специалистов, у пруда и театра были высажены многолетние травы, которые должны всходить как раз к концу мая. Эти места пропололи вручную. А уже сегодня на площади Революции, в тех местах, где посадки не взошли, начали выкашивать сорняки механическим способом.
Сорняки аккуратно сложены на остановке.
Кстати, озеленение – это часть благоустройства этих двух объектов.
Дама с собачкой ждет красивых газонов и новых архитектурных форм.
Работы по благоустройству пространства возле театра Толстого должны закончить к 30 сентября. А территорию вокруг Комсомольского пруда окончательно благоустроят к 1 сентября, при этом, подрядчик за свой счет должен исправить п окрытие дорожек из искусственного камня и бетонные брустверы газонов.
Неутомимые теннисисты в центре притяжения.
Вот так выглядит покрытие почти под их ногами, которому и года нет.
Не голуби же его так расклевали вместе с крошками?
Пока одни ждут ремонта, другие на корточках дожидаются установки лавочек. Власти обещают их появление в "ближайшее время".
Так выглядит газон после покоса за остановкой "Площадь Революции".
Такая же ситуация наблюдается у театра имени Льва Толстого, где ранее из плитки был выложен герб Липецка.
У театра Толстого выросла даже полынь
Как оказалось, сорняки не выкашивали специально. Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на специалистов, у пруда и театра были высажены многолетние травы, которые должны всходить как раз к концу мая. Эти места пропололи вручную. А уже сегодня на площади Революции, в тех местах, где посадки не взошли, начали выкашивать сорняки механическим способом.
Сорняки аккуратно сложены на остановке.
Кстати, озеленение – это часть благоустройства этих двух объектов.
Дама с собачкой ждет красивых газонов и новых архитектурных форм.
Работы по благоустройству пространства возле театра Толстого должны закончить к 30 сентября. А территорию вокруг Комсомольского пруда окончательно благоустроят к 1 сентября, при этом, подрядчик за свой счет должен исправить п окрытие дорожек из искусственного камня и бетонные брустверы газонов.
Неутомимые теннисисты в центре притяжения.
Вот так выглядит покрытие почти под их ногами, которому и года нет.
Не голуби же его так расклевали вместе с крошками?
Пока одни ждут ремонта, другие на корточках дожидаются установки лавочек. Власти обещают их появление в "ближайшее время".
2 375
Рф
Житель