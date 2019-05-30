Сорняки в центре Липецка не выкашивали специально

В социальных сетях жители Липецка подняли волну возмущения – центр города зарос сорняками.

Так выглядит газон после покоса за остановкой "Площадь Революции".

У театра Толстого выросла даже полынь

Сорняки аккуратно сложены на остановке.

Дама с собачкой ждет красивых газонов и новых архитектурных форм.

Неутомимые теннисисты в центре притяжения.

Вот так выглядит покрытие почти под их ногами, которому и года нет.

Не голуби же его так расклевали вместе с крошками?



Пока одни ждут ремонта, другие на корточках дожидаются установки лавочек. Власти обещают их появление в "ближайшее время".