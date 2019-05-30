Общество

38 минут назад

Сорняки в центре Липецка не выкашивали специально

2 375
#благоустройство
Сорняки в центре Липецка не выкашивали специально

В социальных сетях жители Липецка подняли волну возмущения – центр города зарос сорняками.

Действительно, общественное пространство у Комсомольского пруда поросло сурепкой и прочими сорными травами.

IMG_8135.JPG
Так выглядит газон после покоса за остановкой "Площадь Революции".

Такая же ситуация наблюдается у театра имени Льва Толстого, где ранее из плитки был выложен герб Липецка.

IMG_8141.JPG
У театра Толстого выросла даже полынь

Как оказалось, сорняки не выкашивали специально. Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на специалистов, у пруда и театра были высажены многолетние травы, которые должны всходить как раз к концу мая. Эти места пропололи вручную. А уже сегодня на площади Революции, в тех местах, где посадки не взошли, начали выкашивать сорняки механическим способом. 

IMG_8139.JPG

Сорняки аккуратно сложены на остановке.

Кстати, озеленение – это часть благоустройства этих двух объектов. 

IMG_8144.JPG

Дама с собачкой ждет красивых газонов и новых архитектурных форм.

Работы по благоустройству пространства возле театра Толстого должны закончить к 30 сентября. А территорию вокруг Комсомольского пруда окончательно благоустроят  к 1 сентября, при этом, подрядчик за свой счет должен исправить п окрытие дорожек из искусственного камня и бетонные брустверы газонов

IMG_8127.JPG

Неутомимые теннисисты в центре притяжения.

IMG_8130.JPG

Вот так выглядит покрытие почти под их ногами, которому и года нет.

IMG_8132.JPG

Не голуби же его так расклевали вместе с крошками?

IMG_8138.JPG

Пока одни ждут ремонта, другие на корточках дожидаются установки лавочек. Власти обещают их появление в "ближайшее время".
2 375
#благоустройство

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рф

10 минут назад
Да все уже все поняли. Ждем до осени. Других вариантов нет.
ответить

Житель

13 минут назад
И мусор горами тоже не убрают специально, тоже чтото спрятали.выполнят за лето на два окашивания меньше. Прикинь сколько бабла осядет. А еще нижний парк превратили тоже в свалку и захаровский оздоровытельный центр не что иное как свалка. А еще гагарина ул с весны мешки смусором валяются. Все специально конецно. Это не безолаберностб все специально. Экономят бабло полученное от жителей и бюджета. Все для топ менеджеров.
ответить

Еще в рубрике

Мошенники обзванивают работодателей от имени госинспекции труда
#мошенничество
1
Мошенники обзванивают работодателей от имени госинспекции труда

34 минуты назад

Общество
ЕГЭ по математике в Липецкой области выпускники сдали без нарушений
#ЕГЭ
1
ЕГЭ по математике в Липецкой области выпускники сдали без нарушений

сегодня, 15:20

Общество
Читатели GOROD48 добились наказания для очередных автохамов (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
25
Читатели GOROD48 добились наказания для очередных автохамов (ФОТО)

сегодня, 15:18

Общество
Евгения Уваркина написала концепцию развития Липецка на день раньше срока
#выборы
25
Евгения Уваркина написала концепцию развития Липецка на день раньше срока

сегодня, 15:08

Общество
Депутаты областного Совета стеной встали против губернатора-самовыдвиженца
#выборы главы региона
99
Депутаты областного Совета стеной встали против губернатора-самовыдвиженца

сегодня, 13:32

Общество
Ираида Тихонова поклялась защищать права человека
#омбудсмен
50
Ираида Тихонова поклялась защищать права человека

сегодня, 13:26

Общество