Видеофиксация задокументировала попытку подкупа автоинспектора

Сотрудники прокуратуру Чаплыгинского района во время проверки ОГИБДД МО МВД России «Чаплыгинский», выявили попытку подкупа должностного лица.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, это произошло в ходе просмотра записей системы видеонаблюдения патрульных автомобилей.



1 января этого года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Чаплыгинский» остановил автомобиль, у водителя которого имелись признаки опьянения. Тот предложил инспектору взятку в 10 тысяч рублей за несоставление соответствующего протокола. Несмотря на то, что инспектор от взятки отказался, предупредив правонарушителя об уголовной ответственности за покушение на дачу взятки, водитель предложил уже 20 тысяч рублей.



Инспектор деньги не взял, в отношении правонарушителя составил н административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).



Материалы по факту покушения на дачу взятки прокурор направил в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).









