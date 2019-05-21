В России
10 минут назад
Собственники автосалона назвали сумму ущерба от пожара в Кемерове
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20 мая в Кемерове горел автосалон официальных дилеров Hyundai и Skoda. Представители автосалона сообщили изданию VSE42.Ru, что ущерб от пожара оценивается в 30 миллионов рублей.
Все автомобили удалось спасти, благодаря оперативной работе пожарных служб.
– Люди не пострадали! Система пожарной безопасности сработала в штатном режиме, – рассказали представители автосалона.
Все автомобили удалось спасти, благодаря оперативной работе пожарных служб.
– Люди не пострадали! Система пожарной безопасности сработала в штатном режиме, – рассказали представители автосалона.
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