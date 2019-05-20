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Эксперты заявили о способности Ирана создать атомную бомбу за год

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Эксперты заявили о способности Ирана создать атомную бомбу за год
При желании Иран может создать атомную бомбу менее чем за год. Об этом «Известиям» заявили эксперты в области ядерной физики.

Согласно последнему отчету МАГАТЭ, запасы урана в Иране составляют 202,8 кг. По словам главного научного сотрудника Объединенного института ядерных исследований в Дубне Игоря Голутвина, для создания бомбы уран необходимо обогатить минимум до 90%, а имеющихся у Тегерана мощностей и запасов для этого достаточно.

Кроме того, для создания бомбы Тегеран может использовать не только уран или плутоний, но и отработанное топливо с АЭС.

«В таком случае Иран может создать атомную бомбу менее чем за год. Если у страны есть достаточное количество мощностей — я имею в виду центрифуги, — никакой проблемы для запуска ядерного», — рассказал инженер-физик Андрей Ожаровский.
Однако одной химической составляющей недостаточно — необходимы детонаторы и компактная оболочка, которых иранцев пока нет.

Кроме того, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев указал, что Россия не позволит Ирану завладеть ядерным оружием. Сотрудничество стран развивается исключительно в сфере мирной энергетики, а слухи о разработке военной составляющей ядерной программы Тегерана, сенатор назвал домыслами, идущими, в первую очередь, из США.

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