«Тамбов» с липчанином Алексеем Рыбиным получил допуск к выступлению в Премьер-Лиге

Липецк же «пролетел» даже с возможностью предоставить резервное поле для соседей и все же увидеть РФПЛ.

Не у всех клубов Центрального Черноземья все печально: сегодня «Тамбов» прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном Союзе (РФС) и получил допуск к выступлению в Премьер-Лиге в будущем сезоне.

Напомним, тамбовчане за 2 тура до финиша первенства ФНЛ обеспечили себе повышение в классе. Сейчас на кону стоит лишь один менее важный вопрос: кто финиширует первым, а кто вторым – «Тамбов» или «Сочи»? У обеих команд по 67 очков, а по дополнительным показателям пока выше южане. Тамбову осталось провести два матча на своем поле: 19 мая с занимающим 10-е место волгоградским «Ротором» и 25 мая – с одним из аутсайдеров питерским «Зенитом-2».

После того, как «Тамбов» впервые в истории вышел в элиту, появилась информация, что его могут не пустить в главный дивизион страны из-за долгов перед ФНЛ. Но теперь долги погашены.

«Футбол – традиционно является наиболее популярным видом спорта. Спасибо игрокам, тренерскому штабу ФК «Тамбов» за ту радость, которую они дарят нам, болельщикам», - приветствовал команду «болельщик №1» губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Вместе со всеми поздравления принимает и воспитанник липецкого футбола 31-летний защитник Алексей Рыбин. В нынешнем сезоне он принял участие почти во всех играх команды – 34-х из 36-ти и забил 1 гол. Недавно Рыбин дал интервью порталу "Sportbox", в котором, в частности коснулся обстоятельств своего перехода в тамбовскую команду из «Металлурга» в 2014 году.

- Все ждал, что наладится в Липецке, что в родном городе поставят задачу. Но все шло только хуже и хуже. Поэтому и решил двигаться вперед, - поведал футболист.

«Тамбов», к слову, тогда тоже играл во второй лиге, и Рыбин проделал с ним путь от ПФЛ до РФПЛ.

- Ну, какая тогда Премьер-Лига? Если бы тогда кто-то о ней заикнулся, его отправили бы к психиатру, - говорит Рыбин. - Тогда стояла задача попасть в ФНЛ. На тот момент это выглядело высокой целью. В «Тамбове» руководители адекватные — клуб двигался планомерно. Но аппетит приходит во время еды. Дебютный сезон в первом дивизионе мы начали неудачно, а в итоге до зоны «стыков» не хватило всего одного очка. Постепенно пришло осознание того, что можем бороться за высокие места.

Есть лишь одно темное пятно в безоблачном тамбовском небе. Стадион «Спартак» (пока вмещает 4 900 зрителей, но после реконструкции обещают увеличить до 15 000) пока не готов к приему матчей РФПЛ. Его обещают отремонтировать, но первые матчи команда будет вынуждена провести в другом городе. Теоретически им бы мог стать и Липецк, но наш старина стадион «Металлург» пережил такую реконструкцию, что его впору закрывать на новый ремонт опять (по этой причине даже дубль «Металлурга» летом будет играть на «Соколе», а главную арену в межсезонье попытаются «заштопать»). Поэтому тамбовчане уже официально объявили резервным стадионом «Мордовию-Арену» в Саранске.



Фото fc-tambov.ru

