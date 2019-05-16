Общество

38 минут назад

40 бутылок контрафактного алкоголя увезли из закусочной на Тракторном

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#Алкоголь #контрафакт #проверки
40 бутылок контрафактного алкоголя увезли из закусочной на Тракторном

В Липецке установлен очередной факт незаконного оборота алкоголя.

Сотрудники областного управления потребительского рынка совместно с работниками прокуратуры и правоохранительных органов выяснили, что «левым» спиртным торговали в кафе на улице Краснозаводской.

При проверке информация подтвердилась, в результате изъяты 40 бутылок горячительных напитков сомнительного происхождения.

В отношении владельца заведения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, по которой ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Кстати, буквально вчера Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал на полмиллиона рублей хозяйку другого кафе за торговлю поддельным алкоголем.

Фото portofranko-vl.ru

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#Алкоголь #контрафакт #проверки

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