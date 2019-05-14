Международное цирковое шоу в Липецке

Африканские львы и бенгальские тигры, пони и верблюды, дрессированные собаки и обезьяны, мотокаскадеры из Бразилии и воздушные гимнасты, все это совсем скоро увидят жители Липецка под куполом Санкт-Петербургского цирка «ИМПЕРИАЛ». Коллектив Цирка впервые приезжает в Липецк с международной шоу-программой «Имаджинариум», премьера состоится уже 17 мая в 18.00.

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Вниманию зрителей представят разнообразные и динамичные номера: экстремальные мотокаскадеры из Бразилии на высокой скорости выполняют смертельно опасные трюки в металлическом шаре диаметром всего 4,2 метра! Артисты признаются, что ошибка одного из них во время выполнения трюков может стоить жизни; бенгальские тигры и африканские львы впечатляют невероятной дружбой человека и животных! Во время работы с хищниками манеж огораживается 3-метровыми металлическими конструкциями, соблюдая предписанные меры безопасности.







Обаятельные пони и верблюды демонстрируют полное взаимопонимание с дрессировщицей из Чили, а веселые собаки и обезьяны добавят динамичности программе!







Шоу длится 2 часа 15 минут и прерывается на 20 минутный антракт.

Каждый номер представления по-своему уникален, а музыкальное оформление и современные световые эффекты усилят впечатление от происходящего на манеже.







Купол цирка будет установлен на улице Неделина, 4, возле гипермаркета «ЛЕНТА»

Для больших семей и дружных компаний действует предложение, приобретая три билета с 06 мая 2019 г. до 17 мая 2019г, четвёртый зрители получают в подарок. Организаторы убедительно просят: во избежание очереди, приобретать билеты на шоу максимально заранее. Узнать подробности можно по телефону 24-21-10, приобрести билеты онлайн на сайте

http://circus-imperial.ru/.

Возрастная категория 0+.

ООО «ИМПЕРИАЛ».

Юр. Адрес: 197183 г.Санкт-Петербург ул. Школьная д.7 лит.А пом. 9н оф.1

ОГРН 1177847135894



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