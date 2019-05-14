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Липчане смогут провести «Ночь в музее»

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#ночь в музее
Липчане смогут провести «Ночь в музее»

18 мая Липецкая область присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев». Для гостей серии мероприятий готовят экскурсии, мастер-классы, спектакли, концерты. Сформирована подробная программа акции. Акция "Ночь музеев" посвящена Международному дню музеев. В этом году её тема называется "Элементы" и посвящена она 150-летию со дня создания Дмитрием Менделеевым периодической таблицы химических элементов.

В Липецком областном краеведческом музее "Ночь музеев" начнётся в 17 часов и продлится до 20.00.

Программа акции:

17.00 -18.00: экскурсия по выставке «Начало начал» (15 минут) и мероприятие «Сказки Пушкина» (45 минут).

18.00 -19.00: экскурсия по выставке «Начало начал» (15 минут) и мероприятие «Адресаты лирики Пушкина» (45 минут).

19.00 -20.00: экскурсия по выставке «Начало начал», мероприятия «Музейные письма» (20 минут) и «Читаем и рисуем Пушкина» (25 минут).


Программа акции в Липецком областном художественном музее и его филиалах:

Картинная галерея им. Н.А.Сысоева

15.00-16.00: "Новомосковские художники". Экскурсии по выставке из фондов Новомосковского историко-художественного музея Тульской области и по основной экспозиции галереи.

16.00-17.00: "Территория рукоделия". Занятие по изготовлению мягкой игрушки и росписи по дереву из цикла "Мастер-классы в картинной галерее".

17.00-18.00: "Как мы ломали дверь". Молодёжный театр-студия "Не верю!" (п. Лев Толстой) представляет постановку по пьесе Н. Сакмаровой.

18.00-19.00: "Новомосковские художники". Экскурсии по выставке из фондов Новомосковского историко-художественного музея Тульской области и по основной экспозиции галереи.


Художественный музей им. В.С.Сорокина - Дом Мастера

15.30-17.00: "Волшебный мир оперетты". Концертная программа с участием преподавателей и студентов Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова, посвящённая Году театра.

17.00-18.00: "Отражение". Экскурсии по выставке "Объединения русских художников в Эстонии".

18.30-19.30: "Дело провизора Вяжлинского". Неизвестные страницы истории Дома аптекаря. Встреча с липецким краеведом А.С. Нарциссовым. Презентация документального короткометражного фильма, созданного студией детского и юношеского экранного творчества "Джинн" (г. Липецк).

19.30 - 21.00: "Отражение". Экскурсии по выставке "Объединения русских художников в Эстонии".

Отдел «Музей современной скульптуры»

16.00–17.00: "Сквозь время". Экскурсия по выставке скульптуры заслуженного художника России, почётного члена Российской академии художеств Н.П. Криволапова (Курск) и члена Союза художников России А.Н. Криволапова (Москва).

17.00-18.00: "Творим вместе". Творческая мастерская по созданию рельефов для детей и не только.

18.00-20.00: "От идеи к воплощению". В мастерской народного художника России, академика Российской академии художеств Ю.Д. Гришко. Демонстрация документального фильма "Скульптор Гришко".

Липецкий областной художественный музей

18:00-19:00: "В предчувствии чуда…" - творческая встреча с липецким поэтом Алексеем Стребковым.

19:00-20:00: "Два товарища". Презентация музейного проекта, посвящённого 85-летию со дня рождения Вилена Дворянчикова и 80-летию со дня рождения Александра Сорочкина. Экскурсии по экспозициям музея.

20:00-21:00: "Уездные сезоны". Концерт симфонической музыки в исполнении Липецкого симфонического оркестра.

На все мероприятия в рамках "Ночи музеев" вход свободный. Для посещения мероприятий в краеведческом музее требуется предварительная запись, которая осуществляется по номерам 28-01-73, 27-43-88, 27-13-51.


1 379
#ночь в музее

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