сегодня, 09:04
В Литве проходят президентские выборы
В Литве началось голосование на президентских выборах. Около 2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 20:00, сообщает Verslo Zinios.
При этом, помимо выборов президента, в стране состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса.
На пост главы Литвы претендуют девять кандидатов.
Для победы одному из них потребуется набрать более 50% голосов.
В противном случае через две недели пройдёт второй тур голосования, сообщает russian.rt.com