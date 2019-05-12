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сегодня, 09:04

В Литве проходят президентские выборы

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В Литве проходят президентские выборы

В Литве началось голосование на президентских выборах. Около 2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 20:00, сообщает Verslo Zinios.

Отмечается, что в голосовании смогут принять участие примерно 2,5 млн граждан страны.

При этом, помимо выборов президента, в стране состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса.

На пост главы Литвы претендуют девять кандидатов. 

Для победы одному из них потребуется набрать более 50% голосов.

В противном случае через две недели пройдёт второй тур голосования, сообщает russian.rt.com

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