В Литве проходят президентские выборы

В Литве началось голосование на президентских выборах. Около 2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 20:00, сообщает Verslo Zinios.





При этом, помимо выборов президента, в стране состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса.



На пост главы Литвы претендуют девять кандидатов.



Для победы одному из них потребуется набрать более 50% голосов.



В противном случае через две недели пройдёт второй тур голосования, сообщает



Отмечается, что в голосовании смогут принять участие примерно 2,5 млн граждан страны.При этом, помимо выборов президента, в стране состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса.На пост главы Литвы претендуют девять кандидатов.Для победы одному из них потребуется набрать более 50% голосов.В противном случае через две недели пройдёт второй тур голосования, сообщает russian.rt.com