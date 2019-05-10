На Липецк надвигаются гроза и ливень

Дождь будет сопровождаться сильным ветром

Липецкие спасатели распространили экстренное предупреждение. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение ночи 11 мая ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра до 18 м/с.



ГУ МЧС РФ по Липецкой области призывает к соблюдению осторожности при грозах и сильном ветре.

