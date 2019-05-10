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сегодня, 17:24

На Липецк надвигаются гроза и ливень

8 1352
#штормовое предупреждение
На Липецк надвигаются гроза и ливень

Дождь будет сопровождаться сильным ветром

Липецкие спасатели распространили экстренное предупреждение. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайшие 1-3 часа  и с сохранением в течение ночи 11 мая ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление  юго-западного ветра  до  18 м/с.

ГУ МЧС РФ по Липецкой области призывает к соблюдению осторожности при грозах и сильном ветре.
8 1352
#штормовое предупреждение

Комментарии (8)

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автолюбитель

24 минуты назад
перегоняйте авто из-под деревьев.
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123

43 минуты назад
Галина, радиолюбитель уже ниже постом сообщил что вас ожидает, можете заколачивать окна и двери и спускаться в погреб
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valerafromsplus

46 минут назад
"Надвигаются гроза и ливень". Это как понимать? Дроза и Пивень?
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Гость

47 минут назад
Значит не будет дождя))
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valerafromsplus

48 минут назад
Судя по бутылю на фото, ясен прогноз. :)
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123

52 минуты назад
мчс прогноз радиолюбителя прочитали и давай всех предупреждать
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Радиолюбитель

56 минут назад
Бегите глупцы!
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Галина

57 минут назад
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ,скажите что-нибудь.
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