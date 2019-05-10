Происшествия

10 минут назад

В Липецке горел гараж

69
#пожар #гараж
В Липецке горел гараж
Сегодня в Липецке на улице Вавилова, в частном секторе горел гараж.

Пламя тушило одно отделение пожарных.


69
#пожар #гараж

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