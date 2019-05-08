Экс-хоккеист «Липецка» вошел в состав сборной России на ЧМ вместе в Малкиным и Овечкиным

Провал за океаном не сказался на перспективах Богдана Киселевича в сборной России.

Сегодня был объявлен предварительный состав сборной России на чемпионат мира-2019, который стартует 10 мая в словацких городах Братислава и Кошице. В список из 27 игроков вошел и 29-летний защитник Богдан Киселевич, в свое время надевавший свитер «Липецка».

При этом в окончательную заявку войдут 25 хоккеистов, то есть за пару оставшихся дней тренерам нужно будет определить двух «лишних».

Нынешний состав сборной России весьма «звездный» и, по сути, является оптимальным. Ведь из заокеанского Кубка Стэнли вылетели почти все команды, где заметную роль играют россияне, включая обладателя трофея 2016 и 2017 гг. «Питсбург» Евгения Малкина и прошлогоднего победителя «Вашингтон» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Поэтому наша команда почти наверняка вернется из Словакии с медалями, не исключено, что – с «золотыми».

Российская команда откроет турнир 10 мая матчем против Норвегии, 12 мая сыграет со сборной Австрии, 13 мая – с Чехией, 15 мая – с Италией, 18 мая – с Латвией, 19 мая – со Швейцарией и 21 мая – со Швецией.

Нынешний сезон у Киселевича складывается неоднозначно. Богдан, видимо, оказался в числе тех, кто уверовал в то, что прошлогодний выигрыш Олимпийских Игр выступавшей под нейтральным флагом сборной России – это большая победа. При том, что на Олимпиаде впервые за многие годы не выступали игроки из НХЛ, а уровень соперников был таков, что в финале россиянам противостояла сборная Германии. Поэтому летом олимпийский чемпион-2018 Киселевич отважился на новый вызов в своей карьере – отправился в Национальную хоккейную лигу.

В регулярном чемпионате он провел всего 32 матча и набрал 8 (0+8) очков за «Флориду» (даже не была близка к попаданию в плей-офф), после чего был сослан в фарм-клуб.

Тем не менее, тренерский штаб сборной не забыл о защитнике, последние месяцы выступавшем в одной из низших лиг Северной Америки – AHL. Киселевич даже успел сыграть за сборную в одном матче Евротура в Чехии против сборной Швеции. Правда в этой игре он отметился отрицательным показателем полезности «-2», а наша сборная была битой – 4:6.

Напомним, что Богдан Киселевич в сезоне 2008/09 Киселевич сыграл за «Липецка 27 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Затем выступал в родной череповецкой «Северстали», которая и отдавала липчанам в аренду своего воспитанница, и ЦСКА. В минувшем сезоне попробовал покорить Америку.

Состав сборной России:

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.