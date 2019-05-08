Известный тренер Игорь Воротынцев тряхнул стариной и вышел на ковер (ФОТО)

В итоге наш именитый земляк завоевал путевку на чемпионат мира.

В Орле прошел первый в истории чемпионат России по рукопашному бою в дисциплине «самооборона».

Представители липецкой школы не остались без наград, завоевав 2 «золотые» и 1 «серебряную» медали, причем на пьедестал почета поднялись знаменитые липецкие тренеры Игорь Воротынцев и Андрей Шишкин.







Липецкая команда победителей.



Любопытно, что изначально наши «гуру рукопашного боя» даже не планировали выходить на ковер, а ехали в Орел совсем с другой целью – на итоговую конференцию Общероссийской федерации рукопашного боя (ОФРБ), посвященную окончанию спортивного сезона. Но в итоге, поддавшись уговорам, решили выступить в «экспериментальном чемпионате».

Соревнования в дисциплине «самооборона» проходят так: между собой соревнуются два бойца, у каждого из которых есть свой ассистент. По заданию судей испытуемые показывают приемы самообороны – как против безоружного противника (его роли и выполняет ассистент, прим.), так и вооруженного холодным или огнестрельным оружием.

В итоге чемпионами стали липчане Олег Бухонов (мужчины) и известный тренер Олег Шишкин (ветераны 55-65 лет).

С особым интересом ожидалось выступление основателя известной липецкой школы рукопашного боя Игоря Воротынцева среди мужчин 45-55 лет в категории до 75 кг. Ассистировал Воротынцеву Олег Бухонов. Липчанин демонстрировал потрясающую технику (см. видео) и оставлял позади одного соперника за другим.

Финал, в котором Воротынцеву противостоял президент федерации рукопашного боя Хабаровского края заведующий кафедрой Дальневосточного Института МВД Дмитрий Пардаев, стал украшением соревнований. Соперники (и друзья в жизни) выступали почти безукоризненно, как говорится, оба были лостойны победы. В итоге судьи отдали победу Пардаеву с минимальным перевесом – 10:9. Воротынцев занял 2-е место, успешно пройдя «внеочередную» проверку мастерства, ведь позади остались более десяти конкурентов, имеющих «черные пояса по рукопашному бою».







И, наконец, главное – все три липецких медалиста, включая Воротынцева, завоевали путевки на первый чемпионат мира в разделе «Самооборона», который пройдет с 30 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге.

- Самому было интересно, на какой результат я окажусь готов, - прокомментировал GOROD48 свое выступление Игорь Воротынцев, - В итоге оказался выше тех спортсменов, которые специально готовились к соревнованиям, ставили целью пробиться на чемпионат мира. В чем секрет? Да нет особого секрета – просто я каждый день работаю в зале, тренируюсь. Поэтому даже «с листа» получилось выступить успешно. Можно сказать, что я не думал и не гадал, а на чемпионат мира нечаянно попал (смеется). Мы ведь с Шишкиным даже форму для выступления не брали в дорогу – пришлось одалживать кимоно у друзей после того, как нас уговорили выступить.

Состоялась в Орле и итоговая конференция ОФРБ. На ней был представлен рейтинг региональных федераций рукопашного боя. Липецкая областная федерация, президентом которой является Андрей Пономарев, заняла в стране высокое 7-е место.







Игорь Воротынцев и вице-президент ОФРБ Дмитрий Иванов.

