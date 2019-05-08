Елец вошел в десятку городов популярных у туристов в ближайшие праздничные дни

В ТОП-10 составили города воинской славы

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг старинных городов воинской славы России, популярных для путешествий и турпоездок на выходные и праздники.В список вошли российские города, имеющие почетное звание «Город воинской славы».Рейтинг представлен по результатам анализа времени основания городов и популярности у туристов.Города воинской славы России в Новгородской, Псковской, Брянской, Курской, Тверской, Московской, Липецкой, Смоленской и Калужской областях входят в первую десятку туристических городов, популярных на праздничные выходные.

Топ-10 исторических городов воинской славы для путешествий и туров на выходные составляют Великий Новгород, Псков, Брянск, Курск, Тверь, Волоколамск (Московская область), Елец (Липецкая область), Козельск (Калужская область), Ельня (Смоленская область) и Дмитров (Московская область).

В городах воинской славы России 9 мая пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты.