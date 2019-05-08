Общество

59 минут назад

Елец вошел в десятку городов популярных у туристов в ближайшие праздничные дни

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#Елец #туризм
Елец вошел в десятку городов популярных у туристов в ближайшие праздничные дни

В ТОП-10 составили города воинской славы

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг старинных городов воинской славы России, популярных для путешествий и турпоездок на выходные и праздники.

В список вошли российские города, имеющие почетное звание «Город воинской славы».

Рейтинг представлен по результатам анализа времени основания городов и популярности у туристов.

Города воинской славы России в Новгородской, Псковской, Брянской, Курской, Тверской, Московской, Липецкой, Смоленской и Калужской областях входят в первую десятку туристических городов, популярных на праздничные выходные.

Топ-10 исторических городов воинской славы для путешествий и туров на выходные составляют Великий Новгород, Псков, Брянск, Курск, Тверь, Волоколамск (Московская область), Елец (Липецкая область), Козельск (Калужская область), Ельня (Смоленская область) и Дмитров (Московская область).

В городах воинской славы России 9 мая пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты.


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#Елец #туризм

Комментарии (1)

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паша

27 минут назад
елец - очень красивый город. не удивительно что люди хотят туда поехать
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