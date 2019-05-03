«Липецкие стрижи»: 3-е место и два индивидуальных приза

Чемпионами стали воронежцы, на втором месте - команда Боброва.

Во дворце спорта «Звездный» завершился хоккейный турнир «Весенний лед» среди юношей 2005 г.р.

В своем заключительном матче «Липецкие стрижи» под руководством тренера Алексея Сынкова встречались с командой Боброва Воронежской области – на кону стояли «серебряные» медали турнира.

Гости быстро открыли счет, затем развили свое преимущество. Липчане атаковали, но «пробить» голкипера Боброва, позже признанного лучшим вратарем турнира, смогли только во втором периоде при счете – 0:3. Одну шайбу отквитал Александр Мягков. Еще раз наши парни заставили капитулировать вратаря в третьей двадцатиминутке, но было уже поздно: итоговый счет – 5:2 в пользу «Боброва», в котором под флагом местного спортивного интерната собраны многие ведущие молодые игроки Черноземья.







«Бобров» примерил «серебряные» награды, а «Липецким стрижам», несмотря на поражения в трех последних матчах, досталась «бронза».

Как мы уже сообщали, досрочными победителями стали ребята из Воронежа, которые выиграли все свои матчи, а сегодня покуражились еще и над Саратовом – 12:1. Единственная команда, которая не проиграла воронежцам с разгромным счетом – это «Липецкие стрижи».

Наших парней отметили и индивидуальными призами по итогам турнира. Лучшим защитником признали Даниила Коврегина, а лучшим нападающим – голеодора первых дней турнира Евгения Захарова.



"Липецкие стрижи"

