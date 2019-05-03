Спорт

44 минуты назад

Вчера был не день «стрижей»

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#Хоккей #"Липецкие стрижи" #турнир "Весенний лед"
Вчера был не день «стрижей»

Досрочными победителями липецкого турнира стали воронежцы, но у нашей команды еще есть шанс на призовое место.

Так хорошо начинавшийся (с двух побед) домашний турнир «Весенний лед» для команды «Липецкие стрижи», составленной из хоккеистов 2005 г.р., вчера обернулся разочарованием.

Подопечные Алексея Сынкова потерпели два поражения от принципиальных соперников и лишились шансов поднять над головой главный кубок.

В утреннем матче липчане уступили сверстникам из «Тамбова» - 2:3. По ходу игры, уступая – 0:2, наши парни сумели совершить «кам-бэк» и сравняли счет, однако пропустили третью шайбу. Штурм на последних минутах был яростным, но не помог.… Обе шайбы в нашей команде забил Евгений Захаров.

Затем «Липецкие стрижи» бились с главными фаворитами из Воронежа, до этого буквально крушившими соперников. Матч получился равным, до середины игры счет не был открыт. Затем гостям все же удалось затолкать шайбу в наши ворота: липчане вновь вынуждены были идти на штурм в концовке, но пропустили вторую шайбу в конце третьего периода, итог – 0:2.

Сегодня в полдень команда Сынкова проводит заключительную встречу с командой Боброва, после чего состоится церемония закрытия соревнований, награждение лучших команд и игроков.

Досрочными победителями стали воронежцы, которые обыграли «Тамбов» - 16:1, «Бобров» - 6:0, «Рязань» - 11:0. У липчан еще есть шанс на второе место.

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#Хоккей #"Липецкие стрижи" #турнир "Весенний лед"

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