Общество

24 минуты назад

За текущую крышу «управляшка» заплатит штраф - 250 тысяч рублей

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#ЖКХ #штраф
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За текущую крышу «управляшка» заплатит штраф - 250 тысяч рублей

В прокуратуру Советского района Липецка обратилась многодетная мать с жалобой на неисполнение управляющей компанией ОГУП «ЛОКК» своих обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома.

По обращению  оперативный работник прокуратуры совместно с представителем Государственной жилищной инспекции Липецкой области незамедлительно организовали выезд по месту жительства заявительницы.

Было установлено, что в результате протечки крыши была залита квартира, в которой проживала многодетная семья. 

На потолке квартиры наблюдались многочисленные следы залития, балкон по периметру был покрыт плесенью, в квартире стоял устойчивый  неприятный запах, под водой находилась практически вся электрическая проводка, с потолка капала вода  прямо на  детскую кроватку.  

 По результатам обследования Государственная жилищная инспекция Липецкой области выдала управляющей компании предписание провести мероприятия  по устранению протекания кровли. 

В свою очередь прокурор возбудил в отношении ОГУП «ЛОКК» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ  за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В настоящее время ОГУП «ЛОКК» привлечено к административной ответственности в виде  штрафа в размере 250 000 рублей, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

 
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#ЖКХ #штраф
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Комментарии (1)

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Штрафовать не управляшку надо!!!

11 минут назад
Которая существует на деньги жильцов(!!! см. строку содержание жилья!!!), а ЛИЧНО и ПЕРСОНАЛЬНО наказывать рублем должностных лиц этой управляшки!!!! Вот когда он на своей ЗП почувствует ответственность, тогда и смысл будет!!!! А пока наше государство ВСЕ свои проблемы на НАРОД перекладывает!!! БРЕД!!!!!!!! ДЕБИЛЫ!!!!!!!!!!!
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