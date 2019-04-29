24 минуты назад
За текущую крышу «управляшка» заплатит штраф - 250 тысяч рублей
В прокуратуру Советского района Липецка обратилась многодетная мать с жалобой на неисполнение управляющей компанией ОГУП «ЛОКК» своих обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Было установлено, что в результате протечки крыши была залита квартира, в которой проживала многодетная семья.
На потолке квартиры наблюдались многочисленные следы залития, балкон по периметру был покрыт плесенью, в квартире стоял устойчивый неприятный запах, под водой находилась практически вся электрическая проводка, с потолка капала вода прямо на детскую кроватку.
По результатам обследования Государственная жилищная инспекция Липецкой области выдала управляющей компании предписание провести мероприятия по устранению протекания кровли.
В свою очередь прокурор возбудил в отношении ОГУП «ЛОКК» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
В настоящее время ОГУП «ЛОКК» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Штрафовать не управляшку надо!!!