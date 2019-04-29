Мокро и громко: липчане все лето будут танцевать на фонтане

В парке Победы придумали «мокрые» дискотеки.

1 мая парк Победы большим праздником откроет новый сезон работы. В 17 часов начнутся выступления артистов на главной сцене, сообщила GOROD48 режиссер массовых мероприятий парка Победы Наталья Галенко. Перед гостями выступят липецкие артисты, творческие друзья парка. В 19 часов на сцену поднимутся прославленные «Казаки России».



В первый майский выходной парк откроет сразу две танцевальные площадки. Это дискотеки. Одна ориентирована на самых маленьких гостей парка: в детском городке можно будет потанцевать с аниматорами и ростовыми куклами. 1 мая танцы начнутся в 18 часов. На входе в парк, у фонтана, стартуют «мокрые» дискотеки. Там ждут публику постарше, молодежь. Для гостей парка будут играть кавер-группы. Они исполнят известные песни. «Мокрые» дискотеки планируют устраивать каждый выходной, с 20 до 22 часов. Конечно, продолжит свою работу ретро-дискотека. Эта площадка ориентирована на взрослую публику. Как заметили в парке, нередко ретро-танцы становятся площадкой для знакомств, липчане серебряного возраста находят там свои вторые половинки.



В парке Победы начнет работу детский городок. Там можно будет посетить парк динозавров. Бесплатно для юных липчан будут работать спортивные секции, школа английского языка и мастер-классы по аппликации. 1 мая родители смогут сразу же записать своего ребенка на занятия на все лето. Для взрослых запланировали интересные программы на спортивной площадке.



Вечер первого дня открытия завершится киносеансом. Пока в части выбора фильма администрация парка собирает пожелания от липчан. Лидируют «СуперБобровы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Любовь и голуби».



Со 2 по 5 мая в парке будут работать все указанные площадки. На сцене выступят участники проектов парка, коллектив цыганских танцев. Ежедневно будут проводить все три дискотеки. Уже распланированы мероприятия на лето. Так, 1 июня в парке состоится парад колясок «Счастливы вместе». Также гостей зоны отдыха в течение лета ждут отчетные концерты городских коллективов.



Стоит заметить, что при ухудшении погоды праздничная программа будет скорректирована. Специалисты парка готовы ответить на все вопросы по событиям, телефон: 72-71-21 и 72-71-20.