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Мокро и громко: липчане все лето будут танцевать на фонтане

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#дискотека #парк
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Мокро и громко: липчане все лето будут танцевать на фонтане

В парке Победы придумали «мокрые» дискотеки.

1 мая парк Победы большим праздником откроет новый сезон работы. В 17 часов начнутся выступления артистов на главной сцене, сообщила GOROD48 режиссер массовых мероприятий парка Победы Наталья Галенко. Перед гостями выступят липецкие артисты, творческие друзья парка. В 19 часов на сцену поднимутся прославленные «Казаки России».

В первый майский выходной парк откроет сразу две танцевальные площадки. Это дискотеки. Одна ориентирована на самых маленьких гостей парка: в детском городке можно будет потанцевать с аниматорами и ростовыми куклами. 1 мая танцы начнутся в 18 часов. На входе в парк, у фонтана, стартуют «мокрые» дискотеки. Там ждут публику постарше, молодежь. Для гостей парка будут играть кавер-группы. Они исполнят известные песни. «Мокрые» дискотеки планируют устраивать каждый выходной, с 20 до 22 часов. Конечно, продолжит свою работу ретро-дискотека. Эта площадка ориентирована на взрослую публику. Как заметили в парке, нередко ретро-танцы становятся площадкой для знакомств, липчане серебряного возраста находят там свои вторые половинки.

В парке Победы начнет работу детский городок. Там можно будет посетить парк динозавров. Бесплатно для юных липчан будут работать спортивные секции, школа английского языка и мастер-классы по аппликации. 1 мая родители смогут сразу же записать своего ребенка на занятия на все лето. Для взрослых запланировали интересные программы на спортивной площадке.

Вечер первого дня открытия завершится киносеансом. Пока в части выбора фильма администрация парка собирает пожелания от липчан. Лидируют «СуперБобровы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Любовь и голуби».

Со 2 по 5 мая в парке будут работать все указанные площадки. На сцене выступят участники проектов парка, коллектив цыганских танцев. Ежедневно будут проводить все три дискотеки. Уже распланированы мероприятия на лето. Так, 1 июня в парке состоится парад колясок «Счастливы вместе». Также гостей зоны отдыха в течение лета ждут отчетные концерты городских коллективов.

Стоит заметить, что при ухудшении погоды праздничная программа будет скорректирована. Специалисты парка готовы ответить на все вопросы по событиям, телефон: 72-71-21 и 72-71-20.
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#дискотека #парк
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Комментарии (3)

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да

11 минут назад
ещё и цыганские танцы будут... гастролируют два прославленных коллектива, зоя и пасечки, будут соревноваться у кого нане-нане длиннее и дурь забористее... Из свекловодов снова креатив полез?
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:)

17 минут назад
так у нас по всему городу мокрые дискотеки... Ни одного сортира, только пивнухи, народ сначала пританцовывает, а потом мокрый...
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Мер

23 минуты назад
Ещё необходимо выделить площадку для « голубцов» им тоже нужно где-то тусоваться. Их в последнее время очень много в липецке развилось, благодаря московским парашютистам.
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