18 минут назад
Отключения горячей воды начнутся в Липецке 6 мая (ГРАФИК)
С 6 мая специалисты Липецкого филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» приступают к гидравлическим испытаниям сетей.
Первый этап испытаний, который начинается после отопительного сезона, призван выявить повреждения в техническом состоянии трубопроводов: они будут устранены в ходе последующих ремонтных работ.
Второй этап - проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных ремонтов.
«От ремонтных работ зависит надежность теплоснабжения потребителей в зимний период. Липецкий филиал отвечает за магистральные и распределительные тепловые сети, а сотрудники жилищных организаций должны подготовить к зиме внутридомовые инженерные системы», - пояснил управляющий директор Липецкого филиала Алексей Курило.
Энергетики просят жителей Липецка с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды. На время работ во избежание несчастных случаев запрещен подход к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам, местам появления выброса воды.
ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей
филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на летний период 2019 г.
охренели!
Эрик