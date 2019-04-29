Общество

18 минут назад

Отключения горячей воды начнутся в Липецке 6 мая (ГРАФИК)

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#гидравлические испытания
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Отключения горячей воды начнутся в Липецке 6 мая (ГРАФИК)

С 6 мая специалисты Липецкого филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» приступают к гидравлическим испытаниям сетей.

Как сообщают в пресс-службе компании, испытания теплосетей на прочность проводятся по итогам отопительного сезона и являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса к будущему отопительному сезону. 

Первый этап испытаний, который начинается после отопительного сезона, призван выявить повреждения в техническом состоянии трубопроводов: они будут устранены в ходе последующих ремонтных работ. 

Второй этап - проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных ремонтов. 

«От ремонтных работ зависит надежность теплоснабжения потребителей в зимний период. Липецкий филиал отвечает за магистральные и распределительные тепловые сети, а сотрудники жилищных организаций должны подготовить к зиме внутридомовые инженерные системы», - пояснил управляющий директор Липецкого филиала Алексей Курило. 

Энергетики просят жителей Липецка с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды. На время работ во избежание несчастных случаев запрещен подход к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам, местам появления выброса воды. 

ГРАФИК 

проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей 


филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на летний период 2019 г. 


Липецк отключение.png

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#гидравлические испытания
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Комментарии (2)

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охренели!

5 минут назад
дайте нормально праздники встретить!
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Эрик

7 минут назад
Фильм Мстители Финал шедевр всем советую посмотреть.
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