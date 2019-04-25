Общество
13 минут назад
Иномарка без водителя едва не устроила аварию
Машина скатилась с парковочного места.
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Припаркованная у ТРЦ «Европа» иномарка едва не устроила ДТП на улице 8 Марта в Липецке. Серебристая «Альфа Ромео» с воронежскими номера скатилась с парковочного места на полосу движения, пишет очевидец ситуации Николай Павловский.
Машина чудом не устроила ДТП, но стало причиной небольшой пробки. Ситуация попала на видео. Из-за обилия нецензурной лексики, GOROD48 пришлось отредактировать ролик.
Машина чудом не устроила ДТП, но стало причиной небольшой пробки. Ситуация попала на видео. Из-за обилия нецензурной лексики, GOROD48 пришлось отредактировать ролик.