Общество

13 минут назад

Иномарка без водителя едва не устроила аварию

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#авария #ДТП

Машина скатилась с парковочного места.

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Припаркованная у ТРЦ «Европа» иномарка едва не устроила ДТП на улице 8 Марта в Липецке. Серебристая «Альфа Ромео» с воронежскими номера скатилась с парковочного места на полосу движения, пишет очевидец ситуации Николай Павловский.

Машина чудом не устроила ДТП, но стало причиной небольшой пробки. Ситуация попала на видео. Из-за обилия нецензурной лексики, GOROD48 пришлось отредактировать ролик.
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#авария #ДТП

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