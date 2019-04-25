Происшествия

17 минут назад

В елецкую колонию пытались перебросить несколько телефонов и игральные карты

98
#УФСИН
В елецкую колонию пытались перебросить несколько телефонов и игральные карты
В ходе реализации оперативной информации в исправительной колонии №3 города Ельца возле маскировочного ограждения при попытке совершения переброса на охраняемую территорию исправительного учреждения был задержан гражданин. 

При досмотре у него было обнаружено и изъято 2 свертка серого цвета, в которых находилось: 4 сотовых телефона и 3 зарядных устройства, 2 USB провода, 5 наушников, 1 аккумулятор к сотовому телефону, 1 колода карт. 2 запасные панели для телефона.

В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, сообщает УФСИН России по Липецкой области.
98
#УФСИН

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