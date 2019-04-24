Общество
сегодня, 09:34
Упавший с крыши девятиэтажки липчанин был инструктором по промышленному альпинизму
11 2607
Мужчина с большим опытом работы забыл должным образом прикрепить страховочный трос.
Вчера в Липецке при падении с крыши девятиэтажного дома на улице Водопьянова,11 смертельные травмы получил 57-летний мужчина.
Как стало известно GOROD48 из источников в правоохранительных органах, погибший был инструктором по промышленному альпинизму в одной из специализированных организаций Липецка. В этот день на доме работники этого предприятия заделывали межпанельные швы. Двое альпинистов уже работали на стенах, а третий, новичок, готовился приступить к выполнению поставленной ему задачи. Готовил его к работе на высоте четвертый сотрудник предприятия, имеющий большой опыт работы. И, как это иногда случается с профессионалами, инструктор сам оказался неподготовленным к работе на высоте: заговорившись с учеником, мужчина не закрепил страховочный трос.
Дом №11 по улице Водопьянова обслуживает ООО «Объединенная Управляющая Компания». По словам депутата городского Совета, гендиректора управляющей компании Сергея Ткаченко, вчера он не был в курсе всех обстоятельств несчастного случая. А сегодня Сергей Ткаченко заявил GOROD48, что ответит на наши вопросы только после получения официального запроса в определенное законом время.
Как стало известно GOROD48 из источников в правоохранительных органах, погибший был инструктором по промышленному альпинизму в одной из специализированных организаций Липецка. В этот день на доме работники этого предприятия заделывали межпанельные швы. Двое альпинистов уже работали на стенах, а третий, новичок, готовился приступить к выполнению поставленной ему задачи. Готовил его к работе на высоте четвертый сотрудник предприятия, имеющий большой опыт работы. И, как это иногда случается с профессионалами, инструктор сам оказался неподготовленным к работе на высоте: заговорившись с учеником, мужчина не закрепил страховочный трос.
Дом №11 по улице Водопьянова обслуживает ООО «Объединенная Управляющая Компания». По словам депутата городского Совета, гендиректора управляющей компании Сергея Ткаченко, вчера он не был в курсе всех обстоятельств несчастного случая. А сегодня Сергей Ткаченко заявил GOROD48, что ответит на наши вопросы только после получения официального запроса в определенное законом время.
11 2607
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не профи он
а третий, новичок, готовился приступить
Депутату
Лидер
Лидер
Лидер
договорной отдел
Ахламонов
Хитроумному народному депутату