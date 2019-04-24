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Упавший с крыши девятиэтажки липчанин был инструктором по промышленному альпинизму

11 2607
#несчастный случай
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Упавший с крыши девятиэтажки липчанин был инструктором по промышленному альпинизму

Мужчина с большим опытом работы забыл должным образом прикрепить страховочный трос.

Вчера в Липецке при падении с крыши девятиэтажного дома на улице Водопьянова,11 смертельные травмы получил 57-летний мужчина.

Как стало известно GOROD48 из источников в правоохранительных органах, погибший был инструктором по промышленному альпинизму в одной из специализированных организаций Липецка. В этот день на доме работники этого предприятия заделывали межпанельные швы. Двое альпинистов уже работали на стенах, а третий, новичок, готовился приступить к выполнению поставленной ему задачи. Готовил его к работе на высоте четвертый сотрудник предприятия, имеющий большой опыт работы. И, как это иногда случается с профессионалами, инструктор сам оказался неподготовленным к работе на высоте: заговорившись с учеником, мужчина не закрепил страховочный трос.

Дом №11 по улице Водопьянова обслуживает ООО «Объединенная Управляющая Компания». По словам депутата городского Совета, гендиректора управляющей компании Сергея Ткаченко, вчера он не был в курсе всех обстоятельств несчастного случая. А сегодня Сергей Ткаченко заявил GOROD48, что ответит на наши вопросы только после получения официального запроса в определенное законом время.
11 2607
#несчастный случай
1

Комментарии (11)

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00

4 минуты назад
он просто показал новичку ,как не надо делать
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не профи он

19 минут назад
если это профессионал, то забыть закрепить страховку он не может. Это все равно, как инструктору по парашютному спорту выпрыгнуть из самолета без парашюта
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а третий, новичок, готовился приступить

24 минуты назад
как себя новичек чувствует
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Депутату

25 минут назад
Пошел ты в определенное законом место........
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Лидер

27 минут назад
А человека жалко очень... до слёз... молодого обучал..
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Лидер

30 минут назад
Этот комент скоро удалят это точно.! Но скрин я успел сделать.. и пойдёт молва по сетям инета.. вот и поглядим...
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Лидер

32 минуты назад
Я тут одного болотёра в депутаты попросил колесо на коляске подкачать. И как вы думаете? '' мне что заняться нечем!?'' Ну и вот результат... хотя живём в одном подъезде. А про 'этих' я вообще молчу. Зажрались!! Народ как в Донбасе поднимится скоро! Ниодни росгаврики не помогут, они просто ссыкуны и точка. Был уже такой инцидент... они тупо обгорошились!!!
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договорной отдел

39 минут назад
странно что директор не знает с кем он в договорных отношениях.исходя из раннего ответа ткаченко .давно наверно на работе не был.крым мешает
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Ахламонов

55 минут назад
Какие запросы, в какое время? Тебя народ выбирал или как? Спуститесь на землю господа депутаты, по хорошему.....
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Хитроумному народному депутату

57 минут назад
Да нет у людей к тебе и таким как ты вопросов. Все всё про вас давно знают. Брехню свою будешь коллегам рассказывать на ваших заседаниях....
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