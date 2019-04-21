Волейболистки «Липецка» выиграли серию за 5-е место

Чемпионкой же стала нижегородская "Спарта", прервавшая гегемонию череповецкой "Северянки".

Липецкие волейболистки победили на своей площадке «Самрау-УГНТУ» - 3:0 и выиграли у башкирской команды серию за 5-е место в Высшей лиге «А» – 2-0.

Приз – 5-я строчка в чемпионате по итогам сезона сам по себе не ахти какой, но всегда приятнее завершать сезон победой.

Волейболистки «Самрау-УГНТУ» неожиданно отдали легко липчанам первую игру на своей площадке – 1:3, и в Липецке не смогли оказать серьезного сопротивления. Лишь в первом сете наблюдалась борьба, липчанки проявили в ней твердость – 25:23. Затем хозяйки трафлекса уверенно держали все нити игры в своих руках, и уверенно выиграли два оставшихся сета – 25:18 и 25:15.

Лучшим игроком стала Оксана Якушкина, набравшая 19 очков (15 а атаке, 1 на блоке и 3 на подаче).

Главный тренер «Липецка» Андрей Смирнов посетовал, что команда набрала хорошую форму, когда сезон был уже на исходе и липчанкам оставались только «утешительные» матчи.

- На ошибках учатся, будем учиться и мы, - заявил 59-летний наставник.

Напомним, что прошлый чемпионат «Липецк» завершил на 4-м месте, а теперь стало быть сделал один шаг назад – хочется верить перед целым восхождением вперед.

Одновременно и в других городах завершились остальные матчи чемпионата России. Победителем турнира стала нижегородская «Спарта», прервавшая многолетнюю гегемонию череповецкой «Северянки». «Спартанки» выиграли у команды Череповца все три финальные встречи – 3:1 и два раза по 3:2. Третье место заняла «Тулица», также в трех матчах не оставившая шансов владивостокской «Приморочке» - 3:2 и два раза по 3:1.

Сезон закончен.