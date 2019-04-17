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За убитого лебедя житель области заплатит государству 10 тысяч рублей

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#браконьерство
За убитого лебедя житель области заплатит государству 10 тысяч рублей

21 января на берегу реки Вязовня у деревни Жуково Данковского района охотник подстелил лебедя-шипуна. Эта птица занесена в Красную книгу Липецкой области, и охота на нее полностью запрещена.  

В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в результате незаконной охоты Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов области был причинен материальный ущерб на сумму 3 000 рублей.

Браконьер признал вину  и погасил материальный ущерб, причиненный преступлением. Учитывая это суд, рассмотревший дело о незаконной охоте, освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.
2 529
#браконьерство

Комментарии (2)

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BLOOD_JO

32 минуты назад
НУ КАК НА ЛЕБЕДЯ ДУЛО ПОДНИМЕТСЯ.
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BLOOD_JO

34 минуты назад
ЛЕБЕДЕЙ РЕАЛЬНО МАЛО. У НАС НА ДАЧЕ УТКИ С УТЯТАМИ ПЛАВАЮТ НА РЕКЕ И НЕ ТРОГАЮТ ИХ ВРОДЕ.ЛЕБЕДЕЙ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ВИДНО.
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