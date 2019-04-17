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За убитого лебедя житель области заплатит государству 10 тысяч рублей
21 января на берегу реки Вязовня у деревни Жуково Данковского района охотник подстелил лебедя-шипуна. Эта птица занесена в Красную книгу Липецкой области, и охота на нее полностью запрещена.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в результате незаконной охоты Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов области был причинен материальный ущерб на сумму 3 000 рублей.
Браконьер признал вину и погасил материальный ущерб, причиненный преступлением. Учитывая это суд, рассмотревший дело о незаконной охоте, освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.
BLOOD_JO
BLOOD_JO