Общество
сегодня, 09:55
В Тербунском районе откроется новый швейцарский завод
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Предприятие будет перерабатывать масленичные культуры.
ООО «Черноземье», входящее в международный холдинг «Exoil group» (Женева), начало проектирование строительства нового производства по глубокой переработке масличных культур (сои/рапса) мощностью 2000 тонн в сутки. Он расположится в ОЭЗ «Тербуны», сообщает инвестиционный портал Липецкой области.
Строительство завода начнется весной 2019 году. Запуск намечен на первый квартал 2020 года. Реализация данного проекта позволит создать 500 новых рабочих мест. В 2016 году ООО «Черноземье» приступило к проведению пуско-наладочных работ по производству растительного масла.
Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат. На сегодняшний день производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 2000 тонн сырья в сутки и производить до 900 тонн растительного масла и до 740 тонн шрота в сутки.
Международный холдинг «Exoil group» (Женева) занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.
Фото: www.nativeharvestfood.com/blog
Строительство завода начнется весной 2019 году. Запуск намечен на первый квартал 2020 года. Реализация данного проекта позволит создать 500 новых рабочих мест. В 2016 году ООО «Черноземье» приступило к проведению пуско-наладочных работ по производству растительного масла.
Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат. На сегодняшний день производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 2000 тонн сырья в сутки и производить до 900 тонн растительного масла и до 740 тонн шрота в сутки.
Международный холдинг «Exoil group» (Женева) занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.
Фото: www.nativeharvestfood.com/blog
9 1131
Иванушка
Гость
Гость
!!!!!!!!!
Иванушка-дурачок
Секрет успеха
Нью Липчанин
))))))
весёлый