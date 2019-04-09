Общество

сегодня, 09:55

В Тербунском районе откроется новый швейцарский завод

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#сельское хозяйство #завод #ОЭЗ
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В Тербунском районе откроется новый швейцарский завод

Предприятие будет перерабатывать масленичные культуры.

ООО «Черноземье», входящее в международный холдинг «Exoil group» (Женева), начало проектирование строительства нового производства по глубокой переработке масличных культур (сои/рапса) мощностью 2000 тонн в сутки. Он расположится в ОЭЗ «Тербуны», сообщает инвестиционный портал Липецкой области.

Строительство завода начнется весной 2019 году. Запуск намечен на первый квартал 2020 года. Реализация данного проекта позволит создать 500 новых рабочих мест. В 2016 году ООО «Черноземье» приступило к проведению пуско-наладочных работ по производству растительного масла.

Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат. На сегодняшний день производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 2000 тонн сырья в сутки и производить до 900 тонн растительного масла и до 740 тонн шрота в сутки.

Международный холдинг «Exoil group» (Женева) занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.

Фото: www.nativeharvestfood.com/blog
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#сельское хозяйство #завод #ОЭЗ
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Комментарии (9)

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Иванушка

23 минуты назад
ты изо всех самый умный. Молодец! Точно сказал. Лучшего комментария нет.
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Гость

26 минут назад
!!!!!!!!!, и ты,фейкомет проплаченный кастрюлеголовый,сайт посвязен Липеку и области и при чем тут Крым?и парк тот если хочешь знать частный и дело хозяина,что и как с ним делать
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Гость

27 минут назад
Один завод работает,его владельцы те же,что и сейчас будут строить второй,завод работает,рабочие места,налоги,кому от этого плохо?И вообще,прежде чем писать о чем то,разберитесь досконально,что и как..почему не поднимается вой,когда открываются автомобильные заводы?когда заработали маслозаводы Каргилл и Бунге??хватит уже всепропальничать,
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!!!!!!!!!

46 минут назад
Ничего здесь российского не откроют! Тефтигазоколонка, с дешевой рабочей силой!!! Уникальный парк сафари львов Тайган в Крыму ( созданный при Украине) сейчас пытаются уничтожить! И Китайцы и Турки зовут Зубкова. А у нас его гнобят! Замучили и убили амурского тигра. Главный ветеринарный врач заказал чучело сделать! Животное занесено в Красную книгу. Канал на Ютубе Парк сафари львов Тайган. А вы говорите откроют!!! Все только уничтожают!!!
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Иванушка-дурачок

сегодня, 10:26
А когда липецкий завод откроется в Швейцарии?
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Секрет успеха

сегодня, 10:23
Секрет успеха очень прост: в-Абы-вый, либо у-Абы-вый.
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Нью Липчанин

сегодня, 10:14
весёлый, когда же Россия? Ну наверное когда Вы засучите рукава и начнете не жаловаться, а впахивать!
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))))))

сегодня, 10:02
Деньги из России.
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весёлый

сегодня, 09:59
Опять Швейцария ,когда же Россия будет
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