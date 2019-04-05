Пьяный пассажир разбил автобус под Петровским мостом

Безумное ДТП произошло в Липецке вечером 5 апреля: пьяный мужчина умудрился разбить пассажирский автобус.

Муниципальный "ЛиАЗ" маршрута №33 двигался под Петровским мостом со стороны улицы Неделина. Неожиданно для водителя один из двух находившихся в салоне пассажиров полез в окошко для оплаты проезда. Пьяный мужчина схватил водителя за руку, тот потерял возможность управления автобусом и "ЛиАЗ" врезался в отбойник.



Прибывшие на место аварии полицейские установили личность дебошира по имевшимся при нем документам. Объяснить свои действия 29-летний липчанин не может из-за крайней степени опьянения.



Авария обошлась без пострадавших.



