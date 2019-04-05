Происшествия

32 минуты назад

Пьяный пассажир разбил автобус под Петровским мостом

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#Авария #ДТП
Пьяный пассажир разбил автобус под Петровским мостом

Безумное ДТП произошло в Липецке вечером 5 апреля: пьяный мужчина умудрился разбить пассажирский автобус.

Муниципальный "ЛиАЗ" маршрута №33 двигался под Петровским мостом со стороны улицы Неделина. Неожиданно для водителя один из двух находившихся в салоне пассажиров полез в окошко для оплаты проезда. Пьяный мужчина схватил водителя за руку, тот потерял возможность управления автобусом и "ЛиАЗ" врезался в отбойник.

Прибывшие на место аварии полицейские установили личность дебошира по имевшимся при нем документам. Объяснить свои действия 29-летний липчанин не может из-за крайней степени опьянения.

Авария обошлась без пострадавших.

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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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Оперативный псевдоним.

3 минуты назад
Он шаферу сказал давай я буду скорости рычагом переключать а ты рули можешь кофе попить небось устал за смену.
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Водитель

9 минут назад
Подруливал, яму объезжал
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Он шоферу

14 минут назад
Помочь хотел!
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