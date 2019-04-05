Общество

52 минуты назад

Евгения Уваркина: «Мы должны полностью исключить непрозрачность в отношениях с малым бизнесом»

27 866
#малый бизнес #Евгения Уваркина
Евгения Уваркина: «Мы должны полностью исключить непрозрачность в отношениях с малым бизнесом»

И.о. главы Липецка за полчаса разрулила тупиковую ситуацию с организацией малоформатной торговли в городе, созданную прежним руководством города.

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Сегодня в администрации Липецка состоялась встреча руководства города с председателем регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли Михаилом Шведко, представляющим интересы т. наз. киоскеров, предпринимателей, имеющих торговые точки в остановочных павильонах.

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- Хочу искренне вас поблагодарить за встречу. Спасибо госпоже Белокопытовой (вице-мэру Липецка) - она нестандартно, через свой «Фейсбук», откликнулась на наше письмо, - обратился Михаил Шведко к группе муниципальных служащих во главе с первым заместителем главы Липецка Евгенией Уваркиной.

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Михаил Шведко был очень краток. Он заявил, что прошлогодние законодательные инициативы мэрии относительно благоустройства Липецка делают все разговоры о поддержке малого бизнеса бессмысленными. Председатель регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли привел всего два примера того, что он назвал «репрессиями» предпринимательского сообщества. Первый касался положения в проекте документа, регулирующего отношения власти и малого бизнеса, позволяющего всего за одно нарушение КоАПа Липецкой области расторгнуть договор с предпринимателем на функционирование объекта нестационарной торговли.

- Так можно закрыть любой бизнес, любое предприятие! Этот пункт носит непрозрачный характер. Нашли, допустим, окурок у торговой точки, а потом встретились с предпринимателем и говорят: вот нарушение, за которое мы можем закрыть объект, может, договоримся? Так предпринимателя вынуждают дать взятку. Мы - против этого! И, кстати, УФАС по Липецкой области, и прокуратура - на нашей стороне, - сказал киоскер.

Второй пример административного произвола, который привел Михаил Шведко, связан с разработанным мэрией проектом изменений Правил благоустройства города, согласно которому объект нестационарной торговли нельзя ставить в границах так называемых красных линий, обозначающих территорию общего пользования, под арками зданий, на озелененных территориях, остановках, в охранной зоне инженерных сетей.

- По сути, запрет на размещение торгового объекта на остановке ставит крест на нашем бизнесе, а ведь мы просим одного: продлить существующие договоры аренды на право торговли на остановках, - заместил предприниматель.

Михаила Шведко поддержал депутат Липецкого горсовета Михаил Афанасьев, который ранее стал «переговорщиком» между малым бизнесом и исполнительной и представительной ветвями муниципальной власти. Он заметил, что сеть нестационарных торговых объектов нужно не только сохранить, но и помочь ей развиваться. А для этого нужно создать малому бизнесу стабильные условия и четкие, долгосрочные правила игры. Например, гарантировать, что новый дизайн-регламент и договоры аренды будут действовать несколько лет, а не меняться ежегодно, разоряя предпринимателей.

Евгения Уваркина, которая только-только оставила бизнес, став и.о. главы Липецка, мгновенно схватила суть проблемы.

- Из своего опыта я знаю, что нельзя постоянно дергать бизнес. Однозначно, перекос в существующих проектах правовых актов есть. Мы должны полностью исключить непорозрачность в отношениях с малым бизнесом. Расторгать договоры за одно нарушение недопустимо. Я подписываюсь под каждым вашим словом, - обратилась Евгения Уваркина к Михаилу Шведко.

И тут же, не откладывая дела в долгий ящик, и.о. главы Липецка предложила создать два рабочие группы, в которые должны вместе с чиновниками войти и члены предпринимательского сообщества. Первая группа будет заниматься нормотворчеством и в нее по предложению Евгении Уваркиной вошла вместе с Михаилом Шведко начальник правового управления мэрии Анна Деева. Вторая группа будет заниматься зонированием Липецка и решать вопросы дизайн-регламента: от администрации Липецка в нее стремительно набирающая аппаратный вес новый руководитель Липецкгражданпроекта Ксения Родяшина.

- Что делает города живыми? - обратилась Ксения Родяшина к присутствующим. - В первую очередь, уличная торговля! Но если в ней не будет типологии, мы увидим хаос. Уверена, что типология важна как для малого бизнеса, так и для органов власти. А типы объектов нестационарной торговли должны меняться по мере движения с периферии к центру города.

Коллегу поддержала новый начальник областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева:

- Люди всегда на улице ищут, где попить воды или кофе. Но мы должны учесть существующую в Липецке схему размещения объектов нестационарной торговой сети (мэрия предлагает малому бизнесу 1226 мест для ларьков, павильонов и выносной торговли, 270 из которых - на остановочных павильонах, - Прим. GOROD48). Я бы рекомендовала зонировать город, чтобы в каждой зоне были единообразные павильоны по видам торговли: от сувениров до питьевой воды. Это будет весьма разумно. Есть вопросы к цвету и форме конструкций. Если бизнес будет гибким в решении этих вопросов, горожане поймут, что ими дорожат.

По словам Евгении Уваркиной, в новых проектах нестационарной торговли она хотела бы видеть легкость и красоту. Ей, например, нравятся новые ларьки из металла и стекла у обновленном в прошлом году сквере Ворошилова.

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- Мы заинтересованы в росте субъектов малого бизнеса. Но также заинтересованы и в комфортной городской среде. По обсуждению проектов благоустройства Быханова сада я вижу огромный запрос общественности на диалог с властью. Я вижу такой запрос и у малого бизнеса. А с вашей стороны, Михаил Адамович, мы хотим видеть инициативное бюджетирование, то есть выдвижения инициатив, на которые готово потратиться бизнес-сообщество, - отметила Евгения Уваркина.

Михаил Шведко, кажется, был очарован подходом и.о. главы Липецка к решению проблем малого бизнеса, которые ровно год не сдвигались с места.

- Мы согласны со всеми вашими предложениями, только уберите административные рогатки! - сказал председатель регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли.


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#малый бизнес #Евгения Уваркина

Комментарии (28)

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Мирон Владимирович

37 секунд назад
В гробу наверно переворачивается. Глядя на это!
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Не знающий

1 минуту назад
Знающий, . Ты не знающий, а ЛИЖУЩИЙ.
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Фобос

1 минуту назад
Информация для размышления, это не аргументы , объясню почему . разрушается мемориал это плохо , только вот , когда у нас , кое-кто бетон руками крошил , отвечал за это кто ? Кто дизайн - проект рисовал ? Проектировщик ? Строитель ? Приёмщики из Департамента строительства ? Департамент благоустройства , которому этот объект передали на баланс ? Плохая погода ? Даа , сложная схема !
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Мы выййдем

2 минуты назад
Совет, в сентябре на избирательные участки. Выпишем лысому билет в мюнхен. А Ушлепкина самоликвидируется.
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Информация для размышления

4 минуты назад
Сегодня программа Вести-Дон ( можете найти в интернете) показала сюжет о разрушение после проведённого 3 года назад ремонта, мемориала Великой Отечественной войны в посёлке Яяоадионово- Несветай. В то время главным архитектором там работала Наида. Вот какого горе специалиста к нам выписал пудель Артемон. Ну а про Кшлепкину вообще молчу. Это назначение ниже плинтуса. Дама с ПТУ-ушным образованием .
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Тоже обидно

4 минуты назад
У уваркиной сах. Завод! А липецк технические спирты пьёт. Нет бы наварили нормального, чтоб не травились-и продавали. И тогда б точно все договорились)))
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Предлагаю

6 минут назад
Знающий, договорится. И выдавишь патенты на фанфури. Городу тоже обидно! Торгуют в тёмную. А прибыли никакой. Все в чёрную.
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Вес набирает

6 минут назад
Фобос, аппаратами )))
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Затрахали уже,в доску

6 минут назад
Свеклавода притащили-ему нравится одно,Уваркинай-другое,завтра будет Пупкин,у него будут другие хотелки.Сколько можно о людей вытирать ноги? Почему Русский аппетит никто не пользует?
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Фобос

7 минут назад
непонятно , в каком статусе здесь т.н. руководитель Липецкгражданпроекта ? Она сотрудник мэрии ?
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