Для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» зарегистрировались почти две тысячи человек

Прием заявок для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» завершился 31 марта. К этому времени на официальном сайте команда48.рф зарегистрировались 1953 участника. 96% заявок поступило от липчан и 4% от иногородних. Это жители Москвы, Московской, Воронежской, Курской, Тамбовской областей, Краснодара, Севастополя и Махачкалы.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, наибольшую активность среди претендентов проявили мужчины (60%). Преобладающее количество подавших заявки (56%) – это специалисты, 29% - руководители, 4% - госслужащие.Что касается образования, то 32% граждан имеют техническое, 22% - экономическое, 13% - юридическое, 9% - педагогическое образование, 7% - государственное муниципальное управление.Возраст участников варьируется. Почти половина (более 42%) - это молодые люди от 30 до 40 лет, 36% - граждане от 26 до 30 лет.



По условиям конкурса следующим этапом для участников станет дистанционное тестирование на выявление общих знаний о России по четырем тематическим разделам: «История», «География», «Культура», «Право и Экономика». Оно будет проходить 6-7 апреля на той же платформе, которую использовали при проведении Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Результаты тестирования можно будет получить по индивидуальной ссылке.



Далее под руководством профессиональных психологов участники подготовят видеовизитку, которая, по мнению специалистов по оценке персонала, является одним из самых удачных способов презентовать себя. Они оценят мотивацию, умение структурно мыслить, логично выстраивать речь. Независимые эксперты проведут оценку кандидатов, используя деловые игры, кейсы и интервью, позволяющие увидеть личностные качества участников, их потенциал и таланты.



В ходе конкурса будут оцениваться такие навыки, как стратегическое лидерство, управленческая компетентность, настойчивость и целеустремленность, а также готовность к саморазвитию и командной работе, экспертная компетентность, компетентность самоуправления и социального взаимодействия. Участников ждет персональная обратная связь, они узнают о своих точках роста и получат личный план развития. Принцип оценки – это прозрачность и честность. Все участники будут иметь равные возможности, и каждый сможет добиться успеха исключительно благодаря своим знаниям и навыкам.



Подобный региональный конкурс проводится впервые по инициативе врио главы администрации области Игоря Артамонова. Цель отбора – выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Победители примут участие в программе менторинга с руководителями администрации области. Также они будут включены в проект развития управленческого кадрового резерва и пройдут обучение по управленческой тематике.

