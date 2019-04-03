На пост ректора ЛГПУ претендуют четверо кандидатов

Все они — действующие сотрудники вуза.

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в соответствии с письмом Минобрнауки России началась процедура подготовки выборов ректора. Ранее в вузе была создана специальная комиссия по выборам ректора.



Она до сегодняшнего дня принимала документы от потенциальных кандидатов на пост. Заявление о намерении принять участие в выборах подали четыре человека: действующий руководитель вуза – Нина Федина, проректор по научной работе – Ирина Бурмыкина, проректор по учебной работе – Анатолий Комков и профессор кафедры математики и физики Владимир Филиппов.



Министерством науки и высшего образования определена дата аттестации кандидатов на должность ректора педагогического вуза – 16 апреля 2019 года. Дата выборов и окончательный список претендентов будут известны только после аттестации в Минобрнауки РФ, сообщили в пресс-службе ЛГПУ.