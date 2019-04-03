Общество

сегодня, 13:41

На пост ректора ЛГПУ претендуют четверо кандидатов

1247
#выборы #ректор #ЛГПУ
На пост ректора ЛГПУ претендуют четверо кандидатов

Все они — действующие сотрудники вуза.

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в соответствии с письмом Минобрнауки России началась процедура подготовки выборов ректора. Ранее в вузе была создана специальная комиссия по выборам ректора.

Она до сегодняшнего дня принимала документы от потенциальных кандидатов на пост. Заявление о намерении принять участие в выборах подали четыре человека: действующий руководитель вуза – Нина Федина, проректор по научной работе – Ирина Бурмыкина, проректор по учебной работе – Анатолий Комков и профессор кафедры математики и физики Владимир Филиппов.

Министерством науки и высшего образования определена дата аттестации кандидатов на должность ректора педагогического вуза – 16 апреля 2019 года. Дата выборов и окончательный список претендентов будут известны только после аттестации в Минобрнауки РФ, сообщили в пресс-службе ЛГПУ.
1247
#выборы #ректор #ЛГПУ

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Учения на ратчинском полигоне приняли за пожар
#пожар
3
Учения на ратчинском полигоне приняли за пожар

22 минуты назад

Общество
Долгострой на улице 50 лет НЛМК продадут с торгов
#долгострой #торги
Долгострой на улице 50 лет НЛМК продадут с торгов

47 минут назад

Общество
Для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» зарегистрировались почти две тысячи человек
#администрация Липецкой области #Игорь Артамонов
7
Для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» зарегистрировались почти две тысячи человек

51 минуту назад

Общество
Переданные липецкому зоопарку «контрабандные» макаки получили прозвища
#зоопарк
10
Переданные липецкому зоопарку «контрабандные» макаки получили прозвища

сегодня, 13:09

Общество
«Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать!»
#тепло #эксперимент
14
«Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать!»

сегодня, 12:17

Общество
Верховный суд оставил в силе приговор убийце ребенка сожительницы
#приговор #обжалование #Царев
16
Верховный суд оставил в силе приговор убийце ребенка сожительницы

сегодня, 12:03

Общество