57 минут назад
В Липецке может вновь появиться 330-й маршрут?
Предприниматель Галина Орлова выиграла процесс у департамента транспорта мэрии, досрочно прекратившим договорные отношения с частным перевозчиком
- Процесс начался 23 октября в Арбитражном суде. Мы заявили, что, согласно договору на пассажирские перевозки, на маршрут должны выходить 12 автобусов. Они и выходили. Да, техника, как говорится, была с пробегом, но все мои «Мерседесы», «МАНы», «Вольво» и «Даймлеры» исправны. Понимая, что подвижной состав нужно обновлять, я в сентябре приобрела два новых автобуса «НефАЗ» за 12,1 миллион рублей, но уже в октябре меня вытолкнули из бизнеса. А ведь договор на осуществление регулярных перевозок по маршруту №330, заключенный с департаментом транспорта, действует до 31 декабря 2020 года! - говорит предприниматель.
Галина Орлова считает, что против нее был задействован административный ресурс. Например, 13 октября у ее автобусов были дистанционно отключены терминалы оплаты проезда, и ее «маршрутки» встали на прикол. А потом ее не внесли в список перевозчиков, с которыми встречался врио губернатора Игорь Артамонов.
- В Арбитражном суде мы разбили все доводы департамента транспорта администрации Липецка. Например, мы заявили, что при закрытом на ремонт Петровском мосту все перевозчики города, как частные, так и муниципальный, не выдерживали работы по графику, но козлом отпущения стало только наше предприятие, работающее, на минуточку, с 2002 года! Нам поставили в вину несанкционированные перевозки - так ответчик назвал наши дополнительные рейсы, но и это абсурд: липчане всегда жалуются на то, что после 20 часов вечера они не могут уехать с остановок. Кому было плохо от того, что наши водители делали такие рейсы, если я ежемесячно платила в бюджет до 600 тысяч рублей налогов как частный перевозчик? - говорит Галина Орлова.
По словам предпринимательницы, у некоторых чиновников дептранса мэрии появилось желание изъять востребованный 330-й маршрут в пользу МУП «Липецкпассажиртранс». Если бы это случилось после истечения договорных отношений с городской администрацией, и этот маршрут муниципальный перевозчик выиграл бы на конкурсе, это не вызвало бы вопросов у Галины Орловой. Но бизнес у нее отжали, по ее словам, нарочито грубо.
- В мэрии сетуют на то, что частные перевозчики не спешат обновлять парк своей техники. А отчего бы им спешить, если мой пример показывает, что даже приобретение новой техники не спасет от бюрократического произвола! Мой пример, как говорится, другим наука. Между тем за эти полгода я понесла серьезные убытки. Судите сами: я не получила субсидию из бюджета на софинансирование приобретения двух автобусов, но вовремя продолжала платить все налоги. Сейчас вот готовлюсь заплатить транспортный налог по 30 тысяч рублей с автобуса, а у меня - 26 машин. Да, моя техника - не нова, но мы уделяли большое внимание ее техническому состоянию, перетягивали кресла, красили. Мои автобусы мало чем уступают новой российской технике, - говорит Галина Орлова.
Несмотря на пережитое, потери финансов, нервов, здоровья, коллектива (ранее у Орловой работали 40 человек - водителей, слесарей, механиков), предприниматель готова к сотрудничеству с мэрией.
- Хочу вернуться к работе, которую очень люблю. Хочу быть востребованной, как раньше. Готова обновлять свой технический парк. Но с одним условием: у меня должна быть уверенность в том, что в мэрии будут работать по закону и больше не допустят несправедливости, - говорит Галина Орлова.
В свою очередь, в дептрансе мэрии пока не комментируют ситуацию до получения решения Арбитражного суда.
ЖАЛОБА НА МАРШРУТ №35
indezit
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ольга
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Ну что сказать ,,,,,,
Тоже пассажир
о
Просто я
Виктория