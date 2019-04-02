Общество

57 минут назад

В Липецке может вновь появиться 330-й маршрут?

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#пассажирские перевозки #маршрутки
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В Липецке может вновь появиться 330-й маршрут?

Предприниматель Галина Орлова выиграла процесс у департамента транспорта мэрии, досрочно прекратившим договорные отношения с частным перевозчиком

13 октября прошлого года дептранс администрации Липецка упразднил один из самых популярных городских маршрутов - 330-й, который обслуживала индивидуальный предприниматель Галина Орлова и который возил пассажиров от 28-го микрорайона на НЛМК. Его заменил муниципальный маршрут №26. Как пояснили чиновники, это случилось в связи с расторжением договора с частным перевозчиком, которому в вину поставили нарушения интервалов движения автобусов, несанкционированные перевозки, нарушения режима труда и отдыха водителей, что снижает безопасность перевозки пассажиров. С таким подходом не согласилась владелец маршрута №330 предприниматель Галина Орлова. Женщина обжаловала действия чиновников в суде и вчера выиграла процесс.

- Процесс начался 23 октября в Арбитражном суде. Мы заявили, что, согласно договору на пассажирские перевозки, на маршрут должны выходить 12 автобусов. Они и выходили. Да, техника, как говорится, была с пробегом, но все мои «Мерседесы», «МАНы», «Вольво» и «Даймлеры» исправны. Понимая, что подвижной состав нужно обновлять, я в сентябре приобрела два новых автобуса «НефАЗ» за 12,1 миллион рублей, но уже в октябре меня вытолкнули из бизнеса. А ведь договор на осуществление регулярных перевозок по маршруту №330, заключенный с департаментом транспорта, действует до 31 декабря 2020 года! - говорит предприниматель.

Галина Орлова считает, что против нее был задействован административный ресурс. Например, 13 октября у ее автобусов были дистанционно отключены терминалы оплаты проезда, и ее «маршрутки» встали на прикол. А потом ее не внесли в список перевозчиков, с которыми встречался врио губернатора Игорь Артамонов.

- В Арбитражном суде мы разбили все доводы департамента транспорта администрации Липецка. Например, мы заявили, что при закрытом на ремонт Петровском мосту все перевозчики города, как частные, так и муниципальный, не выдерживали работы по графику, но козлом отпущения стало только наше предприятие, работающее, на минуточку, с 2002 года! Нам поставили в вину несанкционированные перевозки - так ответчик назвал наши дополнительные рейсы, но и это абсурд: липчане всегда жалуются на то, что после 20 часов вечера они не могут уехать с остановок. Кому было плохо от того, что наши водители делали такие рейсы, если я ежемесячно платила в бюджет до 600 тысяч рублей налогов как частный перевозчик? - говорит Галина Орлова.

По словам предпринимательницы, у некоторых чиновников дептранса мэрии появилось желание изъять востребованный 330-й маршрут в пользу МУП «Липецкпассажиртранс». Если бы это случилось после истечения договорных отношений с городской администрацией, и этот маршрут муниципальный перевозчик выиграл бы на конкурсе, это не вызвало бы вопросов у Галины Орловой. Но бизнес у нее отжали, по ее словам, нарочито грубо.

- В мэрии сетуют на то, что частные перевозчики не спешат обновлять парк своей техники. А отчего бы им спешить, если мой пример показывает, что даже приобретение новой техники не спасет от бюрократического произвола! Мой пример, как говорится, другим наука. Между тем за эти полгода я понесла серьезные убытки. Судите сами: я не получила субсидию из бюджета на софинансирование приобретения двух автобусов, но вовремя продолжала платить все налоги. Сейчас вот готовлюсь заплатить транспортный налог по 30 тысяч рублей с автобуса, а у меня - 26 машин. Да, моя техника - не нова, но мы уделяли большое внимание ее техническому состоянию, перетягивали кресла, красили. Мои автобусы мало чем уступают новой российской технике, - говорит Галина Орлова.

Несмотря на пережитое, потери финансов, нервов, здоровья, коллектива (ранее у Орловой работали 40 человек - водителей, слесарей, механиков), предприниматель готова к сотрудничеству с мэрией.

- Хочу вернуться к работе, которую очень люблю. Хочу быть востребованной, как раньше. Готова обновлять свой технический парк. Но с одним условием: у меня должна быть уверенность в том, что в мэрии будут работать по закону и больше не допустят несправедливости, - говорит Галина Орлова.

В свою очередь, в дептрансе мэрии пока не комментируют ситуацию до получения решения Арбитражного суда.
12 1071
#пассажирские перевозки #маршрутки
4

Комментарии (12)

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ЖАЛОБА НА МАРШРУТ №35

6 минут назад
У №35 ПО ВЫХОДНЫМ НЕ КОГДА НЕ БЫВАЕТ РЕЙСА НА 23 21 ОТ ВОКЗАЛА ХОТЯ ПО РАСПИСАНИЮ СТОИТ МОЖЕТ СТОИТЬ ВЫПУСКАТЬ АВТОБУС НА ЛИНИЮ НА 23 21 ИЛИ ПРОСТО НЕ УКАЗЫВАТЬ ЕГО В РАСПИСАНИИ ??? ЭТО ЛУЧШЕ ЧЕМ КОГДА ЛЮДИ НА НЕГО НАДЕЮТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ ОТМЕЧУ ЧТО РЕЙС НА 23 47 ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЖАЛЬ ТОЛЬКО ПО ВЫХОДНЫМ А В БУДНИ ВООБЩЕ ПОСЛЕДНИЙ В 23 07
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indezit

8 минут назад
Она откровенно признаёт, что делала незаконные рейсы. Но ДепТранс нужно отпетушить по полной и найти заказчиков превышения должностных полномочий. Одновременно показать,чем им нужно заниматься. По остановкам их расставить малевать расписание и крыжить проезжающий состав
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123

12 минут назад
Я считаю так нужно отдать все маршруты частникам а на Сады нанимать автобусы у них же!!!!!!!!Только частники не должны самовольно покидать маршруты а должны соблюдать установленное с департаментом расписание например №315 с Сырского стоит аж на 22 04 на деле уже после 21:00 не бывает не одного то есть частник самовольно покидает маршрут!!!!!!!! №353 это вообще кошмар расписание не соблюдается у №36 интервал вообще 2 часа!
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ольга

15 минут назад
давно пора без него жопа ....и молодец она
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***

16 минут назад
комментарии как один..и статью за денежку написали наверное..чем хвалится.. старыми автобусами?
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Ну что сказать ,,,,,,

19 минут назад
Всё ясно с ублюдочными ,.......... МОЛОДЕЦ !!! НЕ СДАВАЙТЕСЬ !!!
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Тоже пассажир

21 минуту назад
Больше автобусов, хороших и разных! Молодец!!! И другим показала пример, как можно отстаивать свои права, и против лома есть приемы!
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о

27 минут назад
330 хорошие раньше были автобусы!!! не то что сейчас 26 дроволёты
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Просто я

29 минут назад
Вот так надо отстаивать свой бизнес! МО-ЛО-ДЕЦ !!!
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Виктория

35 минут назад
Очень этому рады. 330 не хватает на улицах города. И ходили они регулярно
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