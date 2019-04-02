Ко Дню города в Липецк поступит партия из 50 новых автобусов

Весь транспорт работает на метане.

Департамент транспорта администрации Липецка объявил тендер на поставку 50 новых автобусов. Покупку каждого из них оценили в 7 900 000 рублей. Общая сумма закупки составляет 395 млн рублей. Эти автобусы будут обслуживать муниципальные маршруты.



Все закупаемые автобусы — это городской транспорт категории М3, вместимостью до 30 пассажиров. Каждый из автобусов будет работать на компримированном природном газе (метане). Каждый автобус оборудуют аппарелью для посадки инвалидов – колясочников через вторую пассажирскую дверь. Автобусы будут соответствовать экологическому стандарту Евро-5. Транспорт должен быть оснащён системами ABS и ASR, системами отопления и кондиционирования.



Электронный аукцион за определение поставщика запланирован на 5 апреля. При успешном проведении торгов первые два автобуса прибудут в Липецк в течение 15 дней, еще 13 — в течение 46 дней. Вся партия поступит в Липецк до 30 июня 2019 года. Закупка финансируется из бюджета Липецка.