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Ко Дню города в Липецк поступит партия из 50 новых автобусов

38 888
#тендер #транспорт
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Ко Дню города в Липецк поступит партия из 50 новых автобусов

Весь транспорт работает на метане.

Департамент транспорта администрации Липецка объявил тендер на поставку 50 новых автобусов. Покупку каждого из них оценили в 7 900 000 рублей. Общая сумма закупки составляет 395 млн рублей. Эти автобусы будут обслуживать муниципальные маршруты.

Все закупаемые автобусы — это городской транспорт категории М3, вместимостью до 30 пассажиров. Каждый из автобусов будет работать на компримированном природном газе (метане). Каждый автобус оборудуют аппарелью для посадки инвалидов – колясочников через вторую пассажирскую дверь. Автобусы будут соответствовать экологическому стандарту Евро-5. Транспорт должен быть оснащён системами ABS и ASR, системами отопления и кондиционирования.

Электронный аукцион за определение поставщика запланирован на 5 апреля. При успешном проведении торгов первые два автобуса прибудут в Липецк в течение 15 дней, еще 13 — в течение 46 дней. Вся партия поступит в Липецк до 30 июня 2019 года. Закупка финансируется из бюджета Липецка.
38 888
#тендер #транспорт
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Комментарии (38)

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Александр Баранов

1 минуту назад
Народ, как сказал Медведев, учителям, не нравится зарплата, идите в бизнес.
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Житель

5 минут назад
Посмотрим -что сделает Урывайкина. Пока идут заслуги Иванова.
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Народ

7 минут назад
Ну может и мы безлошадные дождёмся нормального транспорта. Надоело уже ездить на ржавых погремушка!
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Маршрутка

16 минут назад
123, вчера арбитражный суд Липецка вынес решение о незаконности 26 маршрута и о возвращении 330 маршрута ИП Орлову М Г
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Для давайте сделаем так

20 минут назад
№28а закольцуем на 30-тый жители 30-ого и 24 ого смогут уехать на Манеж и №27 сделаем так НЛМК - Ц Рынок - 20 микр - Березовая - 27 Микр -29 микр - Сырский!!! или №27а НЛМК - 24 МИкр - 28 микр Сырский почему так не сделать?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! веть это логично №28а закольцуем на 30-тый а №27а пустим на Срыский! Что бы вечером можно было с Чырсого без пересадок добраться до Ц Рынка в отсутствии №315-ого а 36-ОЙ-ой я предлагаю закрыть что бы они с 35-тым не дублировали друг друга так сильно.
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Давайте сделаем так.

25 минут назад
Для давайте сделаем так, №346 №352 27 №27а №7о нормальные интервалы у нас только у №345 и №315 ( но они ходят только до 20 часов) а наши же №28 и №24 ( которые ходят не часто) и ваши Вам до них всего 1 не самую длинную остановку пройти на ост 29 микр то есть наши автобусы они и ваши можно сразу плюсовать что они все ваши получаются!
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Реал

26 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, трамваи в пути, автобусы уже под забором на металл
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30 мкрн.

27 минут назад
Давайте сделаем так, а может тебе все до единого маршрута продлить до крыльца? А рыло у тебя не в пуху?
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Сокол

27 минут назад
Давайте сделаем так., ты закроешь свое * и не будешь соваться со своими глупыми советами, ЧМО рудничное
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Для давайте сделаем так

30 минут назад
А до твоего конкретно дома не пустить 27а? Сейчас он идет до 30 мкрн. И это абсолютно правильно! К вам на Сырский и так до хр.на ходит! А на 30 мкрн. всего пара машрутов. Так что сиди со своими предложениями у себя на Руднике.
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