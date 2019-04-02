Общество
сегодня, 11:01
Ко Дню города в Липецк поступит партия из 50 новых автобусов
38 888
Весь транспорт работает на метане.
Департамент транспорта администрации Липецка объявил тендер на поставку 50 новых автобусов. Покупку каждого из них оценили в 7 900 000 рублей. Общая сумма закупки составляет 395 млн рублей. Эти автобусы будут обслуживать муниципальные маршруты.
Все закупаемые автобусы — это городской транспорт категории М3, вместимостью до 30 пассажиров. Каждый из автобусов будет работать на компримированном природном газе (метане). Каждый автобус оборудуют аппарелью для посадки инвалидов – колясочников через вторую пассажирскую дверь. Автобусы будут соответствовать экологическому стандарту Евро-5. Транспорт должен быть оснащён системами ABS и ASR, системами отопления и кондиционирования.
Электронный аукцион за определение поставщика запланирован на 5 апреля. При успешном проведении торгов первые два автобуса прибудут в Липецк в течение 15 дней, еще 13 — в течение 46 дней. Вся партия поступит в Липецк до 30 июня 2019 года. Закупка финансируется из бюджета Липецка.
Все закупаемые автобусы — это городской транспорт категории М3, вместимостью до 30 пассажиров. Каждый из автобусов будет работать на компримированном природном газе (метане). Каждый автобус оборудуют аппарелью для посадки инвалидов – колясочников через вторую пассажирскую дверь. Автобусы будут соответствовать экологическому стандарту Евро-5. Транспорт должен быть оснащён системами ABS и ASR, системами отопления и кондиционирования.
Электронный аукцион за определение поставщика запланирован на 5 апреля. При успешном проведении торгов первые два автобуса прибудут в Липецк в течение 15 дней, еще 13 — в течение 46 дней. Вся партия поступит в Липецк до 30 июня 2019 года. Закупка финансируется из бюджета Липецка.
38 888
Александр Баранов
Житель
Народ
Маршрутка
Для давайте сделаем так
Давайте сделаем так.
Реал
30 мкрн.
Сокол
Для давайте сделаем так