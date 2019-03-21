Суперволевая победа в Новомосковске позволила МХК «Липецк» выйти вперед в серии (ВИДЕО)

Сегодня наши парни отыграли две шайбы и дожали соперников в третьем периоде.

Только что хоккейный «Липецк» в Новомосковске одержал трудную победу в третьем матче четвертьфинала Кубка регионов – 4:3. Теперь наша команда вышла вперед в серии – 2-1.

Сегодняшняя «виктория» получилась суперволевой, ведь во втором периоде наши парни проигрывали – 1:3.

На 2-й минуте на скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился игрок хозяев Артем Грозов. Полторы минуты потребовалось липчанам, чтобы разыграть «лишнего», и с передачи из-за ворот лидера атак Андрея Мещерякова счет броском с "пятачка" открыл форвард нашей команды Павел Корниенко.

Затем у НИХ было зафиксировано еще одно удаление, но «Липецк» им не воспользовался, после чего наступила уже очередь нашей команды играть в меньшинстве. Не успели липецкие хоккеисты, отбившись, отдышаться после удаления Яна Рабиновича, как малый штраф заработал Анатолий Енин. Второго подряд отрезка в меньшинстве «Липецк» не выдержал, и на 11-й минуте равенство в счете установил Владимир Мирошниченко, которому, к слову, ассистировал Грозов, частично реабилитировавшийся за удаление в начале встречи.

Второй период начался для командлы Сергея Рыбина хуже не придумаешь: Енин вновь поехал на скамейку штрафников, автор первой заброшенной шайбы хозяев Мирошниченко на этот рас участвовал в роли ассистента, а вперед НХК вывел Артем Комаров – 2:1.

На 29-й минуте Евгений Коновальчук сделал счет угрожающим – 3:1.

Только оказавшись «на грани провала» наши парни наконец-то показали ту игру, которую от них ждали. На 35-й минуте Енин отметился уже не удалением, а результативной передачей (на пару с Александром Ковальским), и Тимур Гатауллин вколотил вторую шайбу в сетку ворот хозяев.

Настоящий переворот на табло и в матче случился в третьем периоде. Липчане вынудили соперников нарушить правила, и Павел Пашковский оставил свою команду в меньшинстве. В результате Андрей Мещеряков сравнял счет – 3:3. А на 53-й минуте Ковальский забросил четвертую шайбу, которая стала решающей.

Хозяева так яросно ринулись спасать игру, что Рыбин был вынужден взять тайм-аут на 56-й минуте. Стеной стоял на последнем рубеже Александр Шелков, в вот НХК заменил своего голкипера на шестого полевого хоккеиста за 20 секунд до сирены. Но и это ему не помогло.

Липчане вышли вперед в серии. Если завтра наша команда сможет еще раз выиграть в Новомосковске, то Рыбин и Ко выйдут в полуфинал. Если же нет – быть решающей пятой игре в Липецке.



НХК - МХК "Липецк" - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Шайбы: Корниенко (Мещеряков), 03:50 (0:1-бол.). Мирошниченко (Грозов), 10:01 (1:1-бол.). Арт.Комаров (Мирошниченко), 24:45 (2:1-бол.). Коновальчук, 28:20 (3:1). Гатауллин (Ковальский, Енин), 34:37 (3:2). Мещеряков (Фирсов), 44:59 (3:3-бол.). Ковальский (Евтеев), 52:32 (3:4).

Штраф: 14 (Грозов-2, Есипов-2, Чупров-2, Олейник-2, Пашковский-4) - 8 (Рабинович-2, Енин-4, Пятырев-2).

Вратари: Безруков - Шелков. Броски: 34 (7+15+12) - 31 (10+13+8). Вбрасывания: 36 - 31.

Судьи П.Купцов, П.Пестов, А.Ионов, В.Савельев.

Новомосковск. ЛД Юбилейный. 690 зрителей. Счёт в серии 1-2.