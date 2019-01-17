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сегодня, 16:41

«Я когда вернулся со службы, с финской границы, у меня были сложности с разговорной речью»

31 1643
#Игорь Артамонов
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«Я когда вернулся со службы, с финской границы, у меня были сложности с разговорной речью»

GOROD48 разобрал выступление врио губернатора на видеоцитаты.

Сегодня врио губернатора области Игорь Артамонов дал первую свою пресс-конференцию. О чем журналисты спрашивали руководителя региона, мы уже писали. Сейчас мы предлагаем нашим читателям видеоподборку самых интересных, на наш взгляд, высказываний Игоря Артамонова.

О будущих выборах главы региона.


Об умении найти общий язык с любым собеседником.


О новом вице-губернаторе Илье Тузове.


О фестивалях.


О «золотой ложечке во рту».


О необходимости платить налоги.


О пиве и самогонке.


31 1643
#Игорь Артамонов
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Комментарии (31)

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Ха ха

4 минуты назад
444, в клюве он летал плешивый
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Арго

6 минут назад
антибот, так еще никого не предложили. и с чего это я бот позвольте?
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антибот

7 минут назад
Арго, да вам, ботам трехцентовым, кого не предложи - все "невменяемые" :)
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Артамонову

8 минут назад
По всем признакам ты вор ,как и Путин !.
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ха-ха-ха

9 минут назад
партократов сменили на банкократов - и что?
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Артамонову

12 минут назад
Разберись с застройщиками бассейна в копцевых хуторах там людей кидают на 10000000 роботяг и всех остальных .Коростелеву поспать на всех.
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Арго

12 минут назад
Антисоветчик, кандидатуры вменяемые предложите?
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Гришка Отрепьев

13 минут назад
Я в Беларуси на подводной лодке строчку тянул .
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Арго

13 минут назад
И правда, по сравнению с тербунатором говорит хоть связно и интеллигентно. Слушать приятно.
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Так вы

13 минут назад
..., думаете он трезвый это нёс?
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