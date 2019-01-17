Общество
сегодня, 16:41
«Я когда вернулся со службы, с финской границы, у меня были сложности с разговорной речью»
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GOROD48 разобрал выступление врио губернатора на видеоцитаты.
Сегодня врио губернатора области Игорь Артамонов дал первую свою пресс-конференцию. О чем журналисты спрашивали руководителя региона, мы уже писали. Сейчас мы предлагаем нашим читателям видеоподборку самых интересных, на наш взгляд, высказываний Игоря Артамонова.
О будущих выборах главы региона.
Об умении найти общий язык с любым собеседником.
О новом вице-губернаторе Илье Тузове.
О фестивалях.
О «золотой ложечке во рту».
О необходимости платить налоги.
О пиве и самогонке.
О будущих выборах главы региона.
Об умении найти общий язык с любым собеседником.
О новом вице-губернаторе Илье Тузове.
О фестивалях.
О «золотой ложечке во рту».
О необходимости платить налоги.
О пиве и самогонке.
31 1643
Ха ха
Арго
антибот
Артамонову
ха-ха-ха
Артамонову
Арго
Гришка Отрепьев
Арго
Так вы