Как Путин скажет

Глава региона ответил на вопросы журналистов.

- Через два года Липецк будет в лидерах России. У нас будет сформирована скоро одна из лучших управленческих команд в стране, - с этих слов врио губернатора начал отвечать на вопросы журналистов.



Игорь Артамонов заявил, что приехал сюда, чтобы работать в Липецке долго. Не было нужды ехать сюда на год, менять что-то в налаженной жизни. Он даже отдал паспорт на перерегистрации в Липецке.



- Я не состоял ранее в партиях. Но приказ о моем назначении сюда подписан определённым человеком. И в ближайшее время я определюсь, как идти на выборы, - сказал врио губернатора.



Игорь Артамонов сказал, что если областной Совет примет закон о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора, то так и будет. Нет - нет!



- Мне вопрос муниципального фильтра не интересен! - заметил врио губернатора.



И это странно. Ведь если Игорь Артамонов не пойдёт на выборы под знамёнами "Единой России", а самовыдвиженцем, то ему этот вопрос должен быть ой как интересен!



Вопрос о федеральной ОЭЗ "Липецк". Зона хороша, по оценке Игоря Артамонова, но есть проблемы. В частности, он бы хотел видеть в числе резидентов зоны исключительно высокотехнолонические производства. Врио губернатора выразил сожаление, что в области нет вузов, которые бы готовили кадры для таких производств.



- Не вижу проблем, чтобы не сделать бизнес-модель Липецкой области. Есть пока одно но: мы пока не видим в режиме реального времени всех процессов, которые происходят. И эту проблему будем решать, - заметил врио губернатора.



По долгострой, "Катящимся камням", есть альтернатива. По мнению врио, на этот спорткомплекс выделено ровно столько денег, сколько надо на каркас. Но "памятник из бетона" городу не нужен. Поэтому этот спорткомплекс будет перепроектирован.



Как область будет бороться с бедность? Ведь регион попал в соответствующий пилотный федеральный проект. Врио губернатора сообщил, что вопрос пока будет решаться его изучением на уровне Высшей школы экономики и субъектов федерации. По мнению Игоря Артамонова, в нашей области не так уж и много бедных (по статистике, бедными являются 9% населения региона. - Прим. GOROD48).



- Я перестал читать телеграмм-каналы. Я разобрался, кому они выгодны. Понял, что их породил журналисты, некоторые чиновники и просто бездельники, - сказал Игорь Артамонов.



Игорю Артамонову очень понравились Грязи как малый город. Что не понравилось журналисту из Ельца. Какую помощь область окажет этому городу?



- Елец - это большая проблема. Я буду разбираться с проблемами города на месте. И тогда будет понятно, что надо будет сделать. Я сейчас не обещаю разверстых небес и золотого дождя, который прольётся в этом году на Елец. Но 30 новых автобусов город получит, - сказал врио губернатора.



По мусору. У елецкого регионального оператора уже пять нарушений, и если будет девять, то его деятельность прекратится. Поэтому оператор старается, и скоро Елец будет очищен от мусора. Мол, наша позиция будет жёсткой!



Игорь Артамонов оказался не против скандального законопроекта сенатора Клишаса, который пытается провести законопроект о привлечении к ответственности СМИ за критику власти. Мол, ему обидно, что его поливают грязью в тех же телеграмм-каналах.



В прорубь на Крещение врио губернатора в этом году нырять не будет. Мол, в этот день в Липецке будет отмечаться 65-летие образования региона, на который прибудет много гостей.









