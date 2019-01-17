Игорь Артамонов представил своего нового заместителя, который сменит Юрия Божко

Свои первые сто дней во власти врио губернатора отметил первой пресс-конференцией.

Сегодня врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов дал первую пресс-конференцией (до этого он ограничивался пресс-подходами к журналистам).



Примечательно, что для неё глава региона выбрал большой зал администрации области, в которой проходят сессии областного Совета и административные советы - предыдущий губернатор Олег Королев ограничивался для такого рода мероприятий малым залом. Пресс-служба администрации области объяснила это тем, что на пресс-конференцию приглашены все СМИ региона (на содержание бюджетных масс-медиа губернатор тратит порядка 250 млн рублей в год). Но оказалось, что приглашены не только журналисты: в зале были замечены... глава Липецка Сергей Иванов и даже представитель Новолипецкого комбината!



Пресс-конференцию началась не с вопросов журналистов, а с выступления врио губернатора, рассказавшего о ста дня своей работы в Липецке. Причём Игорь Артамонов пришёл на встречу со СМИ минута в минуту!



Игорь Артамонов взял в руки микрофон и стал ходить вдоль сцены. Он тут же представил своего нового заместителя Александра Костомарова и сменщика уходящего в отставку Юрия Божко, нового, который приедет в Липецк в следующий понедельник Илья Тузов, выходец из Тюмени. Это банкир, в последние годы работавший в Сингапуре. Он будет курировать строительство и ЖКХ.



- Это будет новый человек, который не имеет никаких личных интересов в регионе, - заметил Игорь Артамонов.



Врио губернатора рассказал о ТОП-3 жалоб населения: на ЖКХ, медицину и благоустройство.



- Со следующей недели начнёт жёстко общаться с управляющими компаниями. Будем штрафовать и лишать лицензий нерадивые компании, - заявил врио губернатора.



Еще одна область внимания Игоря Артамонов - работа с жалобами граждан. Из мониторинга следует, что обращений не становится меньше. Новая система контроля позволяет врио губернатора видеть в режиме он-лайн за движением жалоб по кабинетах власти.



О кадрах. Игорь Артамонов сообщил о сотрудничестве с Росатомом, откуда будут взяты новые технологии управления. Также эта структура поможет решить кадровую проблему.



В этом году область поможет перевозчикам с субсидированием покупок нового автотранспорта. Разрешаются проблемы обманутых дольщиков - в этом году ключи от квартир получат 90% таких людей. С 1 января на 10% повышена зарплата для некоторых категорий льготников. 11 поликлиник Ельца и Липецка вошли в систему "Бережливая поликлиника".



-Мы будем заманивать врачей в наш регион деньгами, - сказал врио губернатора.



Игорь Артамонов сообщил о реконструкции Быханова сада. Он сказал, что деньги Сбербанка, инвестора пеобразований, уже на счету администрации области. В этом году будут начаты работы по реконструкции набережной в Липецке. Как в Казани. Не как в Лондоне, о чем грезил ранее глава Липецка Сергей Иванов.



-У меня есть хорошее наследие в Сбербанке. Теперь хочу гордится своей работой в Липецке. Хочу управлять субъектом в лучших практиках субъектов федерации. Вот почему я здесь, - сообщил врио.

