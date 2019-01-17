Общество

57 минут назад

Игорь Артамонов представил своего нового заместителя, который сменит Юрия Божко

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Игорь Артамонов представил своего нового заместителя, который сменит Юрия Божко

Свои первые сто дней во власти врио губернатора отметил первой пресс-конференцией.

Сегодня врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов дал первую пресс-конференцией (до этого он ограничивался пресс-подходами к журналистам).

Примечательно, что для неё глава региона выбрал большой зал администрации области, в которой проходят сессии областного Совета и административные советы - предыдущий губернатор Олег Королев ограничивался для такого рода мероприятий малым залом. Пресс-служба администрации области объяснила это тем, что на пресс-конференцию приглашены все СМИ региона (на содержание бюджетных масс-медиа губернатор тратит порядка 250 млн рублей в год). Но оказалось, что приглашены не только журналисты: в зале были замечены... глава Липецка Сергей Иванов и даже представитель Новолипецкого комбината!

Пресс-конференцию началась не с вопросов журналистов, а с выступления врио губернатора, рассказавшего о ста дня своей работы в Липецке. Причём Игорь Артамонов пришёл на встречу со СМИ минута в минуту! 

Игорь Артамонов взял в руки микрофон и стал ходить вдоль сцены. Он тут же представил своего нового заместителя Александра Костомарова и сменщика уходящего в отставку Юрия Божко, нового, который приедет в Липецк в следующий понедельник Илья Тузов, выходец из Тюмени. Это банкир, в последние годы работавший в Сингапуре. Он будет курировать строительство и ЖКХ.

- Это будет новый человек, который не имеет никаких личных интересов в регионе, - заметил Игорь Артамонов.

Врио губернатора рассказал о ТОП-3 жалоб населения: на ЖКХ, медицину и благоустройство. 

- Со следующей недели начнёт жёстко общаться с управляющими компаниями. Будем штрафовать и лишать лицензий нерадивые компании, - заявил врио губернатора. 

Еще одна область внимания Игоря Артамонов - работа с жалобами граждан. Из мониторинга следует, что обращений не становится меньше. Новая система контроля позволяет врио губернатора видеть в режиме он-лайн за движением жалоб по кабинетах власти. 

О кадрах. Игорь Артамонов сообщил о сотрудничестве с Росатомом, откуда будут взяты новые технологии управления. Также эта структура поможет решить кадровую проблему. 

В этом году область поможет перевозчикам с субсидированием покупок нового автотранспорта. Разрешаются проблемы обманутых дольщиков - в этом году ключи от квартир получат 90% таких людей. С 1 января на 10% повышена зарплата для некоторых категорий льготников. 11 поликлиник Ельца и Липецка вошли в систему "Бережливая поликлиника".

-Мы будем заманивать врачей в наш регион деньгами, - сказал врио губернатора.

Игорь Артамонов сообщил о реконструкции Быханова сада. Он сказал, что деньги Сбербанка, инвестора пеобразований, уже на счету администрации области. В этом году будут начаты работы по реконструкции набережной в Липецке. Как в Казани. Не как в Лондоне, о чем грезил ранее глава Липецка Сергей Иванов. 

-У меня есть хорошее наследие в Сбербанке. Теперь хочу гордится своей работой в Липецке. Хочу управлять субъектом в лучших практиках субъектов федерации. Вот почему я здесь, - сообщил врио. 
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Комментарии (33)

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Александр

1 минуту назад
Нормально канал по переправки бабла в Азию налажен
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фокс

2 минуты назад
ВСЕ ЖАЛОБЫ НА НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЖИЛИНСПЕКЦИИ ПРИХОДЯЩИЕ НА САЙТ АРТАМОНОВА ОТСЫЛАЮТ В ЖИЛИНСПЕКЦИЮ ДЛЯ ОТПИСКИ))) . А У ЖИЛИНСПЕКЦИИ ЕСТЬ ИНТЕРЕС В КРУПНЫХ НЕРАДИВЫХ УПРАВЛЯШКАХ.
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Вася

6 минут назад
Юлия, В чём ты видишь конкретное спасение региону? Снизились тарифы ЖКХ, созданны рабочие места, улкчшена экология ? Всё этого нет. Есть только никчёмные разговоры о бадминтоне и велодорожках. Сегодня брякнул о сотрудничестве с Росатомом. Где Липецкая область и где Росатомю Связи вообще никакой. Очередной путинский хлыщь , поднявший бабло в Сбербанке на грабительских процентах.
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Евген

11 минут назад
Штрафы управляющие компании будут платить из своих зарплат, или опять просто повысят тариф на ремонт и содержание?
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Коля

12 минут назад
гость, А ты что у нас , граммотей из Сингапура ? Ну давай, жги глаголом.
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Геша

14 минут назад
Ну лысый , совсем липчан за дебилов держит. Банкир , прикатил из Сингапура в Липецк не имея своего интересса ?. Интересно сколько долбодятлов в это поверит ?.
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Рок Злой

14 минут назад
Управляющие компании штрафовать нельзя, это всё равно, что штрафовать население напрямую... Ведь средства на штрафы пойдут из денег плетельщиков коммунальных услуг. Бить нужно непосредственно по карману директоров и главных инженеров управляющих компаний... И без возможности компенсации их убытков путём выплат внеочередных премий и материальной помощи.
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гость

15 минут назад
Ну сколько же грамматических ошибок!! Читать невозможно! Бездари безграмотные
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рядом живущий

15 минут назад
Хорошая пресс конференция. А теперь по порядку. Можно я у вас поживу в доме. Мебель сменю пару стен передвину. А что? Я ведь не буду иметь никакого личного интереса, не местный я. Согласитесь звучит глупо. Так и в остальном только штрафы и наказания. Штрафы с жильцов потом высчитают по платёжкам за какие нибудь услуги. Или вообще останемся у разбитого корыта. Предложите лучше жесткие правила для них чтобы можно было развиваться на перспективу. У нас вкладываться никто не хочет потому что завтра всё отнимут. Есть госты и другие нормативы всякие. Найдите способ спросить с тех кто разрешения им выдаёт и не контролирует выполнение. Вот тогда станем жить лучше. Потому что будем знать сколько платим и за что. * после такого сами вымрут от голода.
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Вася

16 минут назад
А сколько миллионов человек, Ну ты то , чудовище , живёшь. Значит не всех врагов уничтожил Иосиф Виссарионович. Не успел. А жаль.
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