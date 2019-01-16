Юбилей Липецкой области станет последним днем работы Юрия Божко

Первый заместитель врио губернатора уходит в отставку.

18 января станет последним днем работы первого заместителя главы администрации области. Юрий Божко в этот день уходит в отставку.



- По собственному желанию, - сообщил GOROD48 причину ухода первый вице-губернатор.



Как сообщает пресс-служба администрации области, Игорь Артамонов подписал заявление своего первого заместителя.



Примечательно, что 18 января в области будут проходить торжества по случаю 65-летия создания Липецкой области. Юрий Божко, который работал в должности первого заместителя главы региона с 2006 года и врио губернатора Игорю Артамонову достался от предыдущего главы областной администрации Олега Королева, намерен присутствовать на торжественном заседании в честь юбилея в здании драматического театра им. Льва Толстого.



Юрий Божко родился 11 мая 1961 года в селе Жуково Алексеевского района Белгородской области. Трудовую деятельность начинал трактористом в колхозе. После окончания института работал инженером, потом главным инженером Задонской "Сельхозтехники", потом главным инженером, начальником ПМК треста "Мелиоводстрой", заместителем начальника объединения "Липецкводмелиорация" (на этих должностях он близко сошелся с будущим губернатором области Олегом Королевым, который некоторое время был главным мелиоратором регина). Юрий Божко избирался депутатом Задонского райсовета депутатов, был заместителем председателя районного совета депутатов. Затем работал заместителем главы администрации района, заместителем прокурора района. В 1999 году избран главой администрации Задонского района.



Весной 2002 года Юрий Божко избрался депутатом областного Совета, а через год, в июле 2003-го, в жизни Юрия Божко случился кульбит, предопределивший его дальнейшую жизнь: Олег Королев назначил его вице-губернатором Липецкой области. С тех пор Юрия Божко воспринимали как преемника действующего главы администрации региона (оба руководителя построились по соседству в закрытом коттеджном поселке в селе Ленино). Юрий Божко курировал сферы ЖКХ, экологии, строительства и имущественных отношений. 20 декабря 2006 года назначен первым вице-губернатором.



В декабре 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев включил Юрия Божко в свой кадровый резерв. 12 апреля 2010 года вошёл в число трех претендентов на пост губернатора Липецкой области, предложенных для рассмотрения президенту РФ. Говорят, после этого между Олегом Королевым, не терпевшим даже намека на то, что кто-то может занять его место, и Юрием Божко пробежала черная кошка. Но вскоре конфликт был замят, и Юрий Божко вновь обрел доверие главы региона.



Люди, знакомые с внутренней кухней администрации Липецкой области, называли Юрия Божко самым сильным управленцем команды Олега Королева за все время ее существования.



Новый врио губернатора Игорь Артамонов, уволив осенью прошлого года трех вице-губернаторов - Александра Наролина, Андрея Козадерова и Людмилу Летникову - оставил на должности Юрия Божко. Почему? Возможно, его "охранной грамотой" как раз и была компетентность, необходимая Игорю Артамонову на переходный период формирования новой команды. Говорят, что место Юрия Божко займет еще один "варяг", так как все переговоры с местными претендентами на должность первого вице-губернатора не увенчались успехом: никто из участников "кастинга" не подошел врио губернатора, обладающего, как говорят в его окружении, острым нюхом на кадры.



Пока обязанности первого заместителя главы администрации Липецкой области возложены на Николая Тагинцева.





