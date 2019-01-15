В пламени Масленицы только одного городского ДК сгорает до полумиллиона рублей

Три четверти доходов муниципальных учреждений культуры составляют бюджетные дотации.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета Счетная палата города рассказала об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Городской дворец культуры» за 2017 год и девять месяцев 2018 года.



Из акта ревизоров следует, что доходы ГДК (бывшего ДК тракторостроителей) на четверть состоят из собранных с населения средств на кружки и праздники, и на три четверти - из бюджетных субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания на обучение и развлечение горожан (здесь функционируют 36 кружков и клубов). Так, в 2017 году учреждение заработало 6,9 млн рублей, а в январе-сентябре прошлого года - 4,7 миллиона.



Примечательно, что на проведение одного мероприятия (а таких в год бывает 51) в ГДК тратят от 50 до 550 тысяч рублей. Работники Дворца культуры объясняют затраты приобретением новых костюмов, использованием арендованной звукоусилительной аппаратуры, изготовлением информационных материалов, оформлением мест проведения мероприятий, выпуском сувенирной продукции. Платные услуги тоже не дешевы. Так, месяц занятий в детском театральной студии «Филипок» обходятся родителям юных артистов в 1100 рублей, а занятий в студии циркового искусства - в 1300 рублей. Входные билеты на праздники и тематические мероприятия стоит от ста до двухсот рублей.



На зарплату в ГДК идет 46% расходной части бюджета учреждения. Таким образом, средний заработок его работников составил в 2017 году 23,9 тысячи рублей, в 2018 году - 31,3 тысяч рублей, что значительно выше, чем по городской сфере культуры в целом. Это достижение аудиторы частично объяснили тем, что среднесписочное число персонала ГДК на 40% меньше от штатного расписания.



Депутат Евдокия Бычкова поинтересовалась тем, можно ли увеличить количество платных услуг в ГДК? И когда это учреждение будет отремонтировано?



- Расширять платные услуги можно. Если такая потребность будет, то во Дворце культуры найдут такую возможность. Также мы думаем над тем, как провести ремонт внутренних помещений в этом году, - ответил председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.





