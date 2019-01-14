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Акция «Стоп гололед» прошла в Липецке

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#снег #ЖКХ
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Акция «Стоп гололед» прошла в Липецке

Зимней проблеме уделили внимание в Советском округе.

На улице Космонавтов в Липецке прошла акция «Стоп гололед», сообщает управление Советским округом Липецка. На пешеходной дорожке между домами № 41/1 и № 41 гололед затруднял проход пешеходов, и травмоопасность движения возросла в несколько раз. Была проведена разъяснительная работа с ТЦ «Арбат» по вопросу посыпки песко-соляной смесью этого участка, прилегающего к торговому центру. Кроме того, дворники управляющей компании очистили наледь с пешеходной дорожки.

Кроме того, сотрудники управления Советским округом провели мониторинг территории. Особое внимание они уделили очистке от снега и наледи.Руководителям 39 хозяйствующих субъектов и управляющих компаний выдавались предписания о незамедлительной очистке козырьков, кровли от сосулек, тротуаров, внутриквартальных дорог от снега и наледи. Многие из них стали незамедлительно исполняться.

Фото: http://lipetskcity.ru
4 801
#снег #ЖКХ
2

Комментарии (4)

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Липовый город

1 минуту назад
Короче, акция прошла, а гололед остался.
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правда

21 минуту назад
Владимир, ВАМ ПЛЮС .....
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пенсионерка

23 минуты назад
Владимир, Зайдите на 19 мк Вроде дороги почистили но * ,а когда переходить с одной площадки на другую .....ПИПЕЦ
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Владимир

38 минут назад
Больше заниматься не чем , акции устраивать, прокуратура должна следить за кем закреплены данные участки. А Вы помогите нуждающим инвалидам и пенсионерам а не ПиАр акции устраивать.
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