Общество
сегодня, 16:51
Акция «Стоп гололед» прошла в Липецке
Зимней проблеме уделили внимание в Советском округе.
На улице Космонавтов в Липецке прошла акция «Стоп гололед», сообщает управление Советским округом Липецка. На пешеходной дорожке между домами № 41/1 и № 41 гололед затруднял проход пешеходов, и травмоопасность движения возросла в несколько раз. Была проведена разъяснительная работа с ТЦ «Арбат» по вопросу посыпки песко-соляной смесью этого участка, прилегающего к торговому центру. Кроме того, дворники управляющей компании очистили наледь с пешеходной дорожки.
Кроме того, сотрудники управления Советским округом провели мониторинг территории. Особое внимание они уделили очистке от снега и наледи.Руководителям 39 хозяйствующих субъектов и управляющих компаний выдавались предписания о незамедлительной очистке козырьков, кровли от сосулек, тротуаров, внутриквартальных дорог от снега и наледи. Многие из них стали незамедлительно исполняться.
Фото: http://lipetskcity.ru
Кроме того, сотрудники управления Советским округом провели мониторинг территории. Особое внимание они уделили очистке от снега и наледи.Руководителям 39 хозяйствующих субъектов и управляющих компаний выдавались предписания о незамедлительной очистке козырьков, кровли от сосулек, тротуаров, внутриквартальных дорог от снега и наледи. Многие из них стали незамедлительно исполняться.
Фото: http://lipetskcity.ru
Липовый город
правда
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Владимир