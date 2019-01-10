Происшествия

51 минуту назад

15 человек погибли на производстве в Липецкой области в 2018 году

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#производство #травмы
15 человек погибли на производстве в Липецкой области в 2018 году

За 12 месяцев 2018 года на территории Липецкой области зарегистрировано 57 несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве. 

В их числе - 13 несчастных случаев со смертельным исходом, 5 групповых несчастных случаев (в них погибло 2 работника), 39 несчастных случаев с тяжелым исходом. Зафиксирована гибель на производстве в общей сложности 15 работников, сообщает Госинспекция труда Липецкой области.

Из 15 погибших – по 3 работника погибли в организациях строительства и обрабатывающих производствах, 2 – в организациях транспорта, по 1 работнику в сельском хозяйстве, в организациях сбора и утилизации отходов, образования, оказания услуг, торговли, государственного управления и деятельности в области информации.

Тяжелые несчастные случаи за 12 месяцев 2018 года (39 случаев) произошли: по 6 - в сельском хозяйстве и рыбоводстве, организациях строительства, 9 - в обрабатывающих производствах, по 4 – в организациях транспортировки и хранения и здравоохранения; 3- водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов; по 2 – в организациях торговли и образования. По одному случаю произошло в организациях по добыче полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией, оказании услуг.

Групповые несчастные случаи допустили по одному в организациях сельского хозяйства, строительства и образования. 2 случая произошли в здравоохранении.

На лидирующих позициях остаются наиболее травмоопасные отрасли – промышленность, строительство и сельское хозяйство, организации транспортировки, здравоохранение.

Наибольшее количество происходит по следующим причинам: в несчастных случаях со смертельным исходом (15 погибших): неудовлетворительная организация производства работ - 6 случаев; 3 случая- нарушение требований безопасности при эксплуатации производственного оборудования, 2 случая – противоправные действия, 2 случая – нарушение ПДД, 2 случая - прочие причины, среди которых – нарушение самим пострадавшим требований охраны труда.

В 39 тяжелых случаях основными причинами явились: в 14-ти - неудовлетворительная организация производства работ, в 4-х – нарушение ПДД, в 2-х – нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.


4 453
#производство #травмы

Комментарии (4)

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21 минуту назад
Профсоюз не работает - Жидких пора дома на печку- где охрана труда, инспекторы по охране труда (выборные в проф организации). Такие показатели -всю липецкую ФНПР - разогнать!
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Треш

30 минут назад
Иванова в отставку! Хватит с нас его деревенских методов!
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Люда

30 минут назад
Ничего удивительного. Все распоясались! Никто не соблюдает правил. Все только пишут их и то с ошибками. Какой мер, такой и «порядок» в городе!
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цирк

40 минут назад
вот что значит фальсификация выборов-145 процентов
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