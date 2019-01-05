Новые фильмы ужасов, чешские елочные игрушки и одетая Майли Сайрус

Насчет поесть-попить- поспать-погулять – это вы сами позаботитесь. А мы продолжаем заботиться о том, что вам посмотреть-почитать. Увлекательное чтиво и хорошая музыка – это наш конек.

Даже если не целое дерево, то хоть веточку домой нужно принести. Опять же масса поводов для дискуссий и мировоззренческих споров: ель или сосна? Живая или искусственная? А все началось с того, что в 1513 году немецкий реформатор Мартин Лютер, «возвращаясь домой в канун Рождества, был восхищен красотой звезд, усыпавших небесный свод так густо, что казалось, будто и кроны деревьев искрятся звездочками. Дома он поставил на стол елочку и украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звезду в память о звезде Вифлеемской, указавшей путь к пещере, где родился Иисус».

Подробнее об истории декорирования новогодних деревьев во всем мире и в России читайте в материале «История традиции украшения новогодней елки» .

Что на ветках?

Каждый, кто хоть раз побывал в Чехии, не только попробовал местное пиво, но и увез домой хотя бы одну-единственную драгоценную елочную игрушку, которые составляют особую гордость этой страны. Целые деревни стеклодувов, старинные технологии – это вам не китайская пластиковая штамповка в дешевых блестках. О том, как в Чехии делают стеклянные елочные украшения, смотрите в этом видео:

В 1974 году американская «Королева кантри» Долли Партон возглавила чарт США с песней собственного сочинения Jolene. Прошло много лет и не менее голосистая Майли Сайрус перепела знаменитый хит.

Мы в восторге от этого видео, потому что Майли здесь берет талантом и голосом, а не эпатажными образами, потому что Майли прилично одета, а не просто заклеила некоторые части своего тела скотчем, потому что песня – чистый образец американской классики.

«Джолин, пожалуйста, не отнимай у меня моего любимого только потому, что тебе это по силам!», - это даже и не песня, а крик души под техасские гитарные переборы.

Психологи считают, что интерес к фильмам ужасов у людей объясняется желанием испытать сильные эмоции и насладиться чувством собственной безопасности: «Какое счастье, что не меня доедает вон тот противный зомби…» Примерно за тем же в эпоху Средневековья, когда еще не было телевидения и Интернета, публика ходила смотреть на казни. Покуда фильмы ужасов будут пользоваться спросом, их будут снимать. Мы нашли в Сети подборку 27 фильмов ужасов, которые выйдут на экраны в 2019 году: «Страшилки на ночь: 27 ожидаемых фильмов ужасов 2019 года» . Готовьте попкорн.О необходимости подкармливать птиц зимой как-то «орал» в своем твитере даже экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Но мы знаем, что бывают призывы и более убедительные, когда не покормив клеста, начинаешь ощущать себя вне мейнстрима, где-то на самом дне. Четыре (на минуточку) миллиона просмотров уже, а хочется смотреть снова и снова! Мы благодарны 2018 году и музыкальной студии Александра Гудкова за этот ролик:

Приятных вам выходных!