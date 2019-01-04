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Епископ Елецкий отправился в колонию №3

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#колония
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Епископ Елецкий отправился в колонию №3

Владыка Максим прочитал заключенным проповедь

Епископ Елецкий и Лебедянский Максим совершил молебен в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, который находится на территории исправительной колонии №3 города Ельца.

 Владыку сопровождали председатель комиссии по пастырской работе в исправительных учреждениях протоиерей Александр Вылуск, иерей Алексий Малышев, иерей Алексий Дудин, диакон Николай Ужегов и заместитель начальника колонии по воспитательной работе подполковник Александр Николаевич Петров.

По окончании молебного пения состоялась беседа епископа Максима с заключенными на тему наступающего праздника Рождества Христова, сообщили в Елецкой и Лебедянской епархии.

Фото: el-eparhy.ru

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#колония
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Комментарии (1)

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Игнат

21 минуту назад
Ещё подарки привезите рукам. Молодцы.)))
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