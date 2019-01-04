Общество
сегодня, 17:29
Епископ Елецкий отправился в колонию №3
Владыка Максим прочитал заключенным проповедь
Епископ Елецкий и Лебедянский Максим совершил молебен в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, который находится на территории исправительной колонии №3 города Ельца.
Владыку сопровождали председатель комиссии по пастырской работе в исправительных учреждениях протоиерей Александр Вылуск, иерей Алексий Малышев, иерей Алексий Дудин, диакон Николай Ужегов и заместитель начальника колонии по воспитательной работе подполковник Александр Николаевич Петров.
По окончании молебного пения состоялась беседа епископа Максима с заключенными на тему наступающего праздника Рождества Христова, сообщили в Елецкой и Лебедянской епархии.
Владыку сопровождали председатель комиссии по пастырской работе в исправительных учреждениях протоиерей Александр Вылуск, иерей Алексий Малышев, иерей Алексий Дудин, диакон Николай Ужегов и заместитель начальника колонии по воспитательной работе подполковник Александр Николаевич Петров.
По окончании молебного пения состоялась беседа епископа Максима с заключенными на тему наступающего праздника Рождества Христова, сообщили в Елецкой и Лебедянской епархии.
Игнат