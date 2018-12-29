Напавший на врача «Скорой помощи» липчанин выплатит медику компенсацию

Левобережный районный суд Липецка вынес решение по гражданскому делу о нападении на врача «Скорой помощи». Медик потребовал от буйного липчанина возмещение морального ущерба.

Нападение на врача «Скорой помощи» произошло вечером 1 мая 2018 года. Пока машина медиков стояла, к карете подошел пьяный мужчина. Он шел от друзей из СНТ «Металлург-3» и попросил врачей довезти их до Левобережного района. Бригада врачей отказалась исполнять роль таксистов. Один из медиков вышел из «Скорой», пьяный прохожий в этот момент ударил врача по лицу. Медика пришлось срочно везти в больницу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Врач через суд потребовал компенсировать ему моральный вред. Его истец оценил в 100 000 рублей.



Суд рассмотрел гражданский иск и решил взыскать с пользу избитого медика 20 000 рублей компенсации морального вреда.



Добавим, что конфликт расследовала полиция. Уголовное дело в отношении буйного прохожего было закрыто, но мужчину привлекли к административной ответственности — ему вынесли замечание.