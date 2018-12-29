17 минут назад
Напавший на врача «Скорой помощи» липчанин выплатит медику компенсацию
Левобережный районный суд Липецка вынес решение по гражданскому делу о нападении на врача «Скорой помощи». Медик потребовал от буйного липчанина возмещение морального ущерба.
Суд рассмотрел гражданский иск и решил взыскать с пользу избитого медика 20 000 рублей компенсации морального вреда.
Добавим, что конфликт расследовала полиция. Уголовное дело в отношении буйного прохожего было закрыто, но мужчину привлекли к административной ответственности — ему вынесли замечание.