Неадекватный липчанин напал на мать в автобусе и ограбил торговца

Сегодня днем на улице Первомайской прохожие могли заметить задержание неадекватного мужчины. Оказалось, что перед встречей с полицейскими он успел изрядно надебоширить.

В пассажирском автобусе мужчина напал на свою мать и сильно ударил ее по голове. Возмущенные пассажиры вытолкнули его на улицу и следующей жертвой буйного липчанина стал торговец блошиного рынка напротив "Меркурия".



Мужчина сначала приценился к старым часам, затем пытался расплатиться за них цветной бумажкой, а потом и вовсе сбежал с часами. Поймали его на улице Первомайской. Предположительно, мужчина страдает психическим заболеванием.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областного УМВД, полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.