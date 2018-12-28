Общество

сегодня, 21:32

Неадекватный липчанин напал на мать в автобусе и ограбил торговца

4 944
#грабеж
Неадекватный липчанин напал на мать в автобусе и ограбил торговца

Сегодня днем на улице Первомайской прохожие могли заметить задержание неадекватного мужчины. Оказалось, что перед встречей с полицейскими он успел изрядно надебоширить.

В пассажирском автобусе мужчина напал на свою мать и сильно ударил ее по голове. Возмущенные пассажиры вытолкнули его на улицу и следующей жертвой буйного липчанина стал торговец блошиного рынка напротив "Меркурия".

Мужчина сначала приценился к старым часам, затем пытался расплатиться за них цветной бумажкой, а потом и вовсе сбежал с часами. Поймали его на улице Первомайской. Предположительно, мужчина страдает психическим заболеванием.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областного УМВД, полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.  
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#грабеж

Комментарии (4)

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Житель 24го микрорайона

52 секунды назад
Это для Таксора
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Житель 24го микрорайона

2 минуты назад
Во всем мире существуют блошиные рынки. Это часть городской культуры. Только неадекваты так активно могут нападать на них.
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Таксор

6 минут назад
Кстати, ув. Господин Киреев , и Ваше управление потреб. Кооперации, каждый день напротив Маг. Меркурий стоят перекупы покупают продают старину и всякое барахло , стоят каждый день и Вашей реакции 0 , подъехала бы прекрасная оранжевая газелька, и приняли бы Вы меры перед выходом на пенсию))) Если они опять будут стоять , буду писать тов. Артамонов , Вам время до 1 января,,Проведите рейд тов. Киреев
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не узнаю липецк

19 минут назад
Вылечили бы его... Пинками
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