сегодня, 21:32
Неадекватный липчанин напал на мать в автобусе и ограбил торговца
Сегодня днем на улице Первомайской прохожие могли заметить задержание неадекватного мужчины. Оказалось, что перед встречей с полицейскими он успел изрядно надебоширить.
Мужчина сначала приценился к старым часам, затем пытался расплатиться за них цветной бумажкой, а потом и вовсе сбежал с часами. Поймали его на улице Первомайской. Предположительно, мужчина страдает психическим заболеванием.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областного УМВД, полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
Житель 24го микрорайона
Житель 24го микрорайона
Таксор
не узнаю липецк