Липчане рассказали о самой необычной встрече Нового года

Жители Липецка назвали точные даты запомнившегося им праздника.

Несмотря на традиции, связанные со встречей Нового года, в памяти у липчан остаются самые неожиданные празднования этого события - и они охотно поделились с нами, как отмечали Новый год в поезде, на работе, на площади у ДС Звездный в костюме быка, с елочкой для друга и в гордом одиночестве. Нашлись и такие, для кого все же традиции встречать Новый год семьей остались незыблемыми.