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сегодня, 10:33

Липчане рассказали о самой необычной встрече Нового года

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#Говорит Липецк
Липчане рассказали о самой необычной встрече Нового года

Жители Липецка назвали точные даты запомнившегося им праздника.

Несмотря на традиции, связанные со встречей Нового года, в памяти у липчан остаются самые неожиданные празднования этого события - и они охотно поделились с нами, как отмечали Новый год в поезде, на работе, на площади у ДС Звездный в костюме быка, с елочкой для друга и в гордом одиночестве. Нашлись и такие, для кого все же традиции встречать Новый год семьей остались незыблемыми.
2 595
#Говорит Липецк

Комментарии (2)

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Я

1 минуту назад
Самой необычный Новый год будет тогда когда ботэксный карлик уйдет в отставку!
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Житель

33 минуты назад
Приехали на каток к Звёзному с ребятишками покататься на коньках А там 150 р с человека за 1,5 часа очень сильно расстроились .6 человек 900р офигели .
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