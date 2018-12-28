Общество

7 минут назад

Завершается ремонт сокольского ДК

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#ДК Сокол #ремонт
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Завершается ремонт сокольского ДК

Строители завершают окраску фасада здания

Ремонт сокольского ДК начался в марте этого года. На это было выделено 30 млн рублей.

Строители укрепили фасад, оштукатурили строение, провели ремонт внутри и реконструировали сцену.

Сегодня проходят последние окрасочные работы фасада. Знаменитая лепнина фасадов освобождена от водосточных труб. Теперь рельефные изображения спортсменов, танцовщиц, музыкантов и металлургов хорошо видны.

ДК «Сокол» является культурным центром целого района города. Здесь занимаются 24 творческих коллектива с общей численностью более 800 человек. Из них пять коллективов имеют звание «Народный», два - «Образцовый». В городе хорошо известны фольклорный ансамбль «Сокольские посиделки», цирк «Вдохновение», клуб спортивного бального танца «Элит-тон». В здании также базируется Липецкий драматический театр, постановки которого пользуются огромной популярностью у липчан.

Напомним, что ремонт построенного в 1951 году здания был вызван несчастным случаем: 13 декабря прошлого года на голову 29-летней липчанки упал кусок штукатурки.

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#ДК Сокол #ремонт
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