Пьяный липчанин устроил дебош в аэропорту

Мужчине не дали сесть на рейс из Новосибирска в Москву.

34-летний пьяный житель Липецкой области будет привлечен к административной ответственности за беспорядки при посадке на борт самолета «Новосибирск – Москва». О неадекватном поведении липчанина сообщили в дежурную часть линейного отдела МВД России, когда самолет вылетал из аэропорта "Толмачево", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Полицейские доставили 34-летнего жителя Липецкой области в отдел, но и там дебошир продолжал вести себя агрессивно и нецензурно ругаться. На липчанина составили протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ. Наказание для мужчины определит Обской городской суд Новосибирской области.