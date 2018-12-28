Общество

8 минут назад

Пьяный липчанин устроил дебош в аэропорту

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#дебошир #самолет
Пьяный липчанин устроил дебош в аэропорту

Мужчине не дали сесть на рейс из Новосибирска в Москву.

34-летний пьяный житель Липецкой области будет привлечен к административной ответственности за беспорядки при посадке на борт самолета «Новосибирск – Москва». О неадекватном поведении липчанина сообщили в дежурную часть линейного отдела МВД России, когда самолет вылетал из аэропорта "Толмачево", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские доставили 34-летнего жителя Липецкой области в отдел, но и там дебошир продолжал вести себя агрессивно и нецензурно ругаться. На липчанина составили протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ. Наказание для мужчины определит Обской городской суд Новосибирской области.
115
#дебошир #самолет

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