В праздники спасатели будут работать в режиме повышенной готовности

На территории города вводится режим повышенной готовности.

На территории Липецка с 29 декабря по 9 января, а также с 18 по 20 января вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГЗ ТП РСЧС). Соответствующее постановление подписано главой города Сергеем Ивановым.

Режим повышенной готовности вводится в целях обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и минимизации их последствий во время празднования Нового года, Рождества и Крещения. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций органам управления и силам Липецкого ГЗ ТП РСЧС надлежит провести комплекс превентивных мероприятий. Городскому управлению по делам ГО и ЧС поручено организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о приемах, мерах и способах защиты от них. Ответственным за организацию мероприятий определен первый заместитель главы администрации города Михаил Щербаков.