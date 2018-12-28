ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ МАГАЗИНОВ?

Магазины сети «Правильная корзинка» изменяются внешне и внутренне. Интересно узнать, что происходит и зачем это делается. Объяснить происходящее согласился генеральный директор розничной сети Алексей Вышегородцев.

Алексей Викторович, мы видим, что магазины Правильная корзинка стали другими. Из прежнего остался только логотип. Какую цель ставит ваша компания, вступая в реновацию, ведь это сложный и дорогостоящий процесс?

Изменения в интерьере магазинов нашей сети связано с современными тенденциями удовлетворения возросших требований покупателя. С момента открытия первого магазина под брендом «Правильный цыпленок» в 2010 году в Липецке на ул. Стаханова, 47 много что изменилось не только в тенденциях рынка, но и в требованиях самих покупателей, за которыми мы тщательно следим. Мы научились диалогу со своим покупателем! И, если раньше мы ставили перед собой задачи по развитию сети внутри своей компании, то теперь мы понимаем, что развитие зависит от желаний наших покупателей. Сегодня ответ наших покупателей на вопрос: «Что Вы хотите от магазина» и есть отправная точка стратегии развития сети. Развивается формат «магазин у дома», и мы хотим сделать этот магазин максимально красивым и комфортным. Ну, и обойти конкурентов, конечно. Восемь лет назад торговая сеть начинала свою деятельность под брендом «Правильный цыплёнок». Мы изменили рынок русской качественной продукции, задав высокие планки по уникальным торговым предложениям нашей марки. Но тогда сеть предлагала только куриное мясо. Нашему покупателю хотелось большего ассортимента, так и появился бренд «Правильная корзинка» . Теперь мы продаем курицу, свинину, индейку, рыбу, полуфабрикаты, деликатесы, не отходя от строгих рамок контроля, выбранных в 2010 году. Сегодня наше качество должно подчёркиваться красивым, современным местом продажи и профессионализмом продавцов.

Повлияло ли это на ассортимент и качество?

Мы убеждены в том, что «Правильная корзинка» - народный магазин. Покупатели сами выбирают продукты, которые хотят видеть на наших прилавках. Они пишут на сайт, заполняют анкеты, мы эту информацию внимательно изучаем, добавляем новые товары и, если они хорошо продаются, включаем в постоянный ассортимент нашей сети. Особенное внимание уделяем качеству. Сохранено правило: один производитель одного вида продукции. Так мы выбираем ответственных поставщиков высококачественных продуктов.

Сейчас идёт усиление нашей службы контроля качества, так как сеть быстро растёт. Специалистов требуется больше, так как необходимо на постоянной основе выезжать на производство и отслеживать качество поставляемых нам продуктов от производства до прилавка. Мы должны быть абсолютно уверены в своём товаре. Наш логотип становится синонимом знака качества, и мы стремимся соответствовать имиджу в глазах покупателя, который создавали годами. Если вдруг происходит какая-то накладка, например сигнал от покупателей на сайте компании, то ситуация исправляется очень быстро. В частности, любая жалоба на конкретного продавца по адресу магазина или на товар тут же рассылается с сайта нескольким руководителям и, соответственно, запускается расследование ситуации и её исправление.

Как скоро будет завершена реновация?

Планируем за год полностью завершить процесс. Свежий ремонт в магазине приятен не только покупателям, но и нашим сотрудникам. Он уже два месяца идёт, а значит, в сентябре девятнадцатого года все магазины сети будут в новом формате, во всех десяти регионах. Новые магазины, которые открываем сейчас, сразу оформляем в новом стиле, а остальные переделываем шаг за шагом.

Что компания собирается сделать нового, полезного для покупателей, о чём ещё никто не знает?

Мы собираемся уделить особое внимание свежести продуктов и возможности покупать нашу продукцию по низким ценам без потери качества. Сейчас мы закончили разработку проекта и нашли помещение для магазина «Корзинка Сток» в г. Липецке на Московской, 47, куда со всей сети будет перемещаться охлажденная продукция в сроках годности: за сутки до окончания срока реализации. Продаваться она будет с сорока процентной скидкой. Это, по многим позициям, ниже себестоимости. Таким образом, мы сможем превентивно контролировать свежесть продукции по всей сети и обеспечить ее доступность для всех слоев населения, что является важным шагом в социальной активности.

Когда планируете этот магазин запустить?

До конца 2018 года он должен открыться. Это будет магазин самообслуживания. Ещё деталь – его ассортимент заранее не будет известен. Мы же не можем предвидеть, что продастся за сутки до срока реализации, а что не успеет. Для покупателя, наверное, это будет не очень удобно, но низкая цена и строгий контроль свежести должны всё компенсировать. Любой покупатель должен быть уверен в товаре, который он берёт с полки и приносит домой, чтобы приготовить или заморозить. Именно это будет основным приоритетом в работе нового магазина в формате «успей купить».

Вы запустили Программу лояльности с Клубными картами. Покупатель не всегда разбирается, как это работает и чем это ему выгодно. Расскажите подробнее и понятно.

Мы давно пришли к выводу, что будущее любого серьезного предприятия зависит от того, насколько оно готово прислушиваться к свои потребителям и удовлетворять их запросы. Нам захотелось ещё раз подчеркнуть высокий статус нашего покупателя и сделать это понятным и прозрачным способом. Баллы начисляются так: вы покупаете известный товар, вам возвращается на карту сумма баллов, которую вы видите на ценнике. Всё просто: нет никаких «особых» условий, коэффициентов, сроков действия баллов и тому подобного. Купил, получил на карту баллы, рассчитался ими за следующую покупку. И, что особенно важно: один балл – один рубль. Кроме этого есть и другие приятные бонусы для владельцев карт.*

Ну и традиционный уже вопрос о темпах развития и перспективах…

Всё у нас с темпами и перспективами хорошо: в этом году мы расширяемся внутри десяти областей, в которые пришли ранее. Рассчитываем дорасти до шестисот магазинов. В следующем году мы планируем зайти в Брянскую, Калужскую области и в Рязань. Изучаем рынок, оцениваем его перспективность.

Хочу подчеркнуть, что расти, развиваться, заботиться о своих покупателях, контролировать качество выпускаемой продукции очень выгодно по нашему времени. Польза и для производителей, и для продавцов, и для покупателей.

*Срок действия программы лояльности до 31.12.2019 года. Подробности на сайте www.agrolip.ru

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