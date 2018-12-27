Общество

сегодня, 13:59

Олега Королева заменила Любовь Харламова

18 1477
#Липецкий областной совет
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Олега Королева заменила Любовь Харламова

Любовь Харламова стала депутатом регионального парламента по партийным спискам от «Единой России». Сегодня решением областной избирательной комиссии ей передан вакантный депутатский мандат. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, кандидатуру Любови Харламовой сначала поддержали на заседании политсовета липецкие единороссы. Затем ее кандидатуру согласовали с Президиумом Генерального совета партии «Единая Россия».   

Любовь Харламова в настоящее время занимает должность директора ООО «Тепличный комбинат» в Данкове. По образованию – инженер-технолог. Ей 57 лет. Имеет опыт в политике. Кроме производственной деятельности, работала заместителем главы администрации Данковского района по социальным вопросам.  

- Свою работу в региональном парламенте я вижу в качестве члена правого комитета.  Несмотря на то, я производственник и большую часть жизни посвятила работе на мясокомбинате, уверена, успех любого предприятия зависит от соблюдения законов, -  отметила Любовь Харламова.   

Любовь Харламова заняла в региональном парламенте вакантное место, освободившееся после того, как были сняты полномочия с Олега Королева, который стал сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти Липецкой области. 
18 1477
#Липецкий областной совет
1

Комментарии (18)

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Animal planet

2 минуты назад
Партия "Колобки России"
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Ник нейм

5 минут назад
Свинопаска сразу видно. Хрю хрю
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ВИКТОР БУРЯКОВ

7 минут назад
Имеет опыт в политике. В КАКОЙ ПОЛИТИКЕ?
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ВИКТОР БУРЯКОВ

9 минут назад
члена правого комитета. . Скорее всего ПРАВОВОГО комитета.
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Житель

12 минут назад
А Костину замены в москве не нашлось.
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Бухгалтерия облсовета

13 минут назад
Любовь, возьмите справку с предыдущего места работы, а то облсоветовскую получку вам не начислим
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Петя

15 минут назад
Размерчик едросовский. Жирная тупая свиноматка.
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Знатный член

18 минут назад
Едрисни!
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липчанка

19 минут назад
Вот это рожа,отъела на дармовщину
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Закон и едрос

19 минут назад
несовместимы.
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