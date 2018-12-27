сегодня, 13:59
Олега Королева заменила Любовь Харламова
Любовь Харламова стала депутатом регионального парламента по партийным спискам от «Единой России». Сегодня решением областной избирательной комиссии ей передан вакантный депутатский мандат.
Любовь Харламова в настоящее время занимает должность директора ООО «Тепличный комбинат» в Данкове. По образованию – инженер-технолог. Ей 57 лет. Имеет опыт в политике. Кроме производственной деятельности, работала заместителем главы администрации Данковского района по социальным вопросам.
- Свою работу в региональном парламенте я вижу в качестве члена правого комитета. Несмотря на то, я производственник и большую часть жизни посвятила работе на мясокомбинате, уверена, успех любого предприятия зависит от соблюдения законов, - отметила Любовь Харламова.
Любовь Харламова заняла в региональном парламенте вакантное место, освободившееся после того, как были сняты полномочия с Олега Королева, который стал сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти Липецкой области.
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