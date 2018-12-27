Олега Королева заменила Любовь Харламова

Любовь Харламова стала депутатом регионального парламента по партийным спискам от «Единой России». Сегодня решением областной избирательной комиссии ей передан вакантный депутатский мандат.



Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, кандидатуру Любови Харламовой сначала поддержали на заседании политсовета липецкие единороссы. Затем ее кандидатуру согласовали с Президиумом Генерального совета партии «Единая Россия».



Любовь Харламова в настоящее время занимает должность директора ООО «Тепличный комбинат» в Данкове. По образованию – инженер-технолог. Ей 57 лет. Имеет опыт в политике. Кроме производственной деятельности, работала заместителем главы администрации Данковского района по социальным вопросам.



- Свою работу в региональном парламенте я вижу в качестве члена правого комитета. Несмотря на то, я производственник и большую часть жизни посвятила работе на мясокомбинате, уверена, успех любого предприятия зависит от соблюдения законов, - отметила Любовь Харламова.



Любовь Харламова заняла в региональном парламенте вакантное место, освободившееся после того, как были сняты полномочия с Олега Королева, который стал сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти Липецкой области.

